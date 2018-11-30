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Є ймовірність, що з'явиться Еддард Старк і кхал Дрого

Загиблі персонажі "Ігри престолів" повернуться в серіал в спеціальному епізоді, який увійде в колекційне видання всього шоу і з'явиться на прилавках після завершення фінального сезону саги. Про це інформує Fansided.

Творці "Ігри престолів" планують випустити спеціальний епізод із загиблими героями серіалу, в якому з'явиться Еддард Старк, персонаж актора Шона Біна.

Наголошується, що спецвипуск, зйомки якого пройшли у британському Белфасті, не буде показуватися в ефірі і не стане частиною фінального сезону саги. Замість цього він увійде в розширене видання всього фентезі, реліз якого запланований на майбутній рік.

Також у спеціальному епізоді може з'явитися і кхал Дрого, якого зіграв Джейсон Момоа, зірка блокбастера "Аквамен". Є відомості, що актора нібито бачили в столиці Північної Ірландії в дні зйомок.

Нагадаємо, що популярний британський актор Кіт Харінгтон, більше відомий як Джон Сноу культового серіалу "Гра Престолів", за заявою екс-учасниці російського телепроекту "Дом-2" Ольги Власової, зрадив з нею своїй дружині. Актор інформацію спростовує.

Ми писали, що з'явився тизер фінального сезону "Гри престолів". Серіал вийде на екрани в квітні 2019 року.

Раніше герої серіалу розповіли про зйомки фіналу саги. Актриса Емілія Кларк, якій дісталася роль Дейенеріс, зазначила, що перевірка всіх камер тривала довше, а костюми, зачіски і макіяж стали краще.

Відео: РБК-Україна