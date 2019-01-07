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Обережно, спойлери: HBO показав перші кадри з 8 сезону "Гри престолів"

Lite » Кіно та ТБ 07.01.2019 - 13:12

Відео: (youtube.com/HBO)

Хороша новина для любителів "Гри престолів", які з нетерпінням чекають виходу нового, восьмого сезону популярного шоу - телеканал HBO опублікував нове відео, де є фрагменти епізодів серіалів їх виробництва. Відповідний ролик був викладений на каналі HBO в YouTube.

У проморолик найгучніших прем'єр каналу в 2019 році увійшли кадри з нових сезонів серіалів "Велика маленька брехня", "Справжній детектив", "Ейфорія", "Віце-президент", "Катерина Велика", "Хранителі" і "Гра престолів".

В кадрах з 8-го сезону фентезі-саги герої Джон Сноу і Дейнерис Таргаріен ведуть переговори зі старшою дочкою дому Старків - Сансою.

Обережно, спойлери: HBO показав перші кадри з 8 сезону &quot;Гри престолів&quot;Обережно, спойлери: HBO показав перші кадри з 8 сезону &quot;Гри престолів&quot;

Кадр з відео: (youtube.com/HBO)

При цьому при зустрічі Санса каже: "Вінтерфелл ваш, ваша величність".

Обережно, спойлери: HBO показав перші кадри з 8 сезону &quot;Гри престолів&quot;Обережно, спойлери: HBO показав перші кадри з 8 сезону &quot;Гри престолів&quot;

Кадр з відео: youtube.com/HBO)

Нагадаємо, що восьмий сезон "Гри престолів" стане останнім і почне виходити на екрани в квітні 2019 року. Його офіційний слоган звучить так: "Кожна битва. Кожна зрада. Кожний ризик. Кожен бій. Кожна жертва. Кожна смерть. Все заради Трону".

Зазначимо, що телеканал HBO напередодні Нового року опублікував нові проморолики фінального восьмого сезону серіалу "Гра престолів". В опублікованих кадрах з'явилися виконавці головних ролей – Кіт Харінгтон, Софі Тернер і Мейсі Вільямс.

Ще ми писали про загиблих персонажів серіалу "Гра престолів", які можуть повернуться в серіал у спеціальному епізоді, який глядачі зможуть побачити після завершення зйомок серіалу.

До речі, зірка "Гри престолів" вразила новим іміджем на прем'єрі в Лондоні. Мейсі Вільямс, яка найбільше відома по ролі Арьї Старк, здивувала всіх незвичним образом і новою зачіскою.

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