Кадр из мультфильма "Ненастоящий детектив"

В новых сериях известного многим мультика появится новый персонаж

В 2019 году публика увидит новые эпизоды мультфильма "Новое Простоквашино", персонажи которых знакомы многим с детства. Этот мультик является современным продолжением советского хита, который впервые "появился на свет" около 40 лет назад. Известно, что в новых сериях появится новый персонаж. Об этом рассказал директор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев, передает российское информагентство "РИА Новости".

Уже известно, что у вредного почтальона Печкина появится подруга: у него возникнут теплые чувства и завяжутся романтические отношения с няней Веры Павловны - младшей сестры Дяди Федора.

По словам директора киностудии, няня возьмет на себя обязанность - приглядывать за детьми, проживающими в деревне Простоквашино. "И между этой женщиной и почтальоном Печкиным обязательно возникнут какие-то теплые отношения. В конце концов наш почтальон это заслужил", — раскрыл Машковцев подробности появляющейся в мультфильме любовной линии.

К слову, мультсериал "Маша и Медведь" признали пропагандой РФ.

Также мы писали о том, что один из ведущих мультипликаторов Pixar Джейсон Катц в своей статье показал ранние наброски шедевров анимации от знаменитой студии.

Напомним, американская компания Disney снимет полнометражный фильм на основании популярного мультфильма "Лило и Стич", который выходил в 2002 году.

Видео: РБК-Украина