Кадр з мультфільму "Несправжній детектив"

У нових серіях відомого багатьом мультика з'явиться новий персонаж

В 2019 році публіка побачить нові епізоди мультфільму "Нове Простоквашино", персонажі яких знайомі багатьом з дитинства. Цей мультик є сучасним продовженням радянського хіта, який вперше "з'явився на світ" близько 40 років тому. Відомо, що в нових серіях з'явиться новий персонаж. Про це розповів директор кіностудії "Союзмультфільм" Борис Машковцев, передає російське інформагентство "РIА Новости".

Вже відомо, що у шкідливого листоноші Пєчкіна з'явиться подруга: у нього виникнуть теплі почуття і зав'яжуться романтичні відносини з нянею Віри Павлівни - молодшої сестри Дядьки Федора.

За словами директора кіностудії, няня візьме на себе обов'язок - наглядати за дітьми, що проживають в селі Простоквашино. "І між цією жінкою і поштарем Пєчкіним обов'язково виникнуть якісь теплі стосунки. Зрештою наш листоноша це заслужив", — розкрив Машковцев подробиці з'являється в мультфільмі любовної лінії.

До речі, мультсеріал "Маша і Ведмідь" визнали пропагандою РФ.

Також ми писали про те, що один з провідних мультиплікаторів Pixar Джейсон Катц у своїй статті показав ранні нариси шедеврів анімації від знаменитої студії.

Нагадаємо, американська компанія Disney зніме повнометражний фільм на основі популярного мультфільму "Ліло і Стіч", який виходив у 2002 році.

Відео: РБК-Україна