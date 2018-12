Названо номінантів престижної кінопремії Critics' Choice Awards-2019

Фото: Critics' Choice Awards-2019 (criticschoice.com)

Церемонія нагородження відбудеться в січні 2019 року

Організаційний комітет Асоціації кінокритиків оголосив номінантів на одну з найпрестижніших премій в галузі кінематографії Critics' Choice Awards-2019. Про це повідомляється в прес-релізі на офіційному сайті кінопремії.

У список потрапили найвідоміші фільми, серіали і мультфільми 2018 року. Всього Асоціація кінокритиків обере переможців у 17 номінаціях. Фільм "Фаворит" заявлений в 14 номінаціях, а "Чорна пантера" у 12 номінаціях.

Переможців 24 церемонії нагородження премії Critics' Choice Awards-2019 оголосять 13 січня 2019 року.

Номінація Кращий фільм:

"Чорна пантера" (Black Panther)

"Чорний куклуксклановець" (BlacKkKlansman)

"Фаворит" (The Favourite)

"Перша людина" (First Man)

"Зелена книга" (Green Book)

"Якщо Біл-стріт могла б заговорити" (If Beale Street Could Talk)

"Мері Поппінс повертається" ("Mary Poppins Returns)

"Рим" (Roma)

"Народження зірки" (A Star Is Born)

"Влада" (Vice)

Номінація Кращий режисер:

Деміен Шазелл "Перша людина" (First Man)

Бредлі Купер "Народження зірки" (A Star Is Born)

Альфонсо Куарон "Рим" (Roma)

Пітер Фарреллі "Зелена книга" (Green Book)

Йоргос Лантимос "Фаворит" (The Favourite)

Спайк Лі "Чорний куклуксклановец" (BlacKkKlansman)

Адам Мак-Кей "Влада" (Vice)

Номінація Кращий актор:

Крістіан Бейл "Влада" (Vice)

Бредлі Купер "Народження зірки" (A Star Is Born)

Віллем Дефо "Ван Гог. На порозі вічності" (At Eternity's Gate)

Райан Гослінг "Перша людина" (First Man)

Ітан Гоук "Щоденник пастора" (First Reformed)

Рамі Мальок "Богемська рапсодія" (Bohemian Rhapsody)

Вігго Мортенсен "Зелена книга" (Green Book)

Номінація Краща актриса:

Ялица Апаричио "Рим" (Roma)

Емілі Блант "Мері Поппінс повертається" (Mary Poppins Returns)

Гленн Клоуз "Дружина" (The Wife)

Тоні Коллетт "Спадковість" (Hereditary)

Олівія Колман "Фаворит" (The Favourite)

Леді Гага "Зірка народилася" (A Star Is Born)

Мелісса Маккарті "Зможете ви мене пробачити?" (Can You Ever Forgive Me?)

Номінація Краща комедія:

"Божевільні багатії" (Crazy Rich Asians)

"Дедпул 2" (Deadpool 2)

"Смерть Сталіна" (The Death of Stalin)

"Фаворит" (The Favourite)

"Нічні ігри" (Game Night)

"Вибачте за турботу" (Sorry to Bother You)

Номінація Кращий драматичний серіал:

"Американці" (The Americans)

"Краще зателефонуйте Солу" (Better Call Saul)

"Хороша боротьба" (The Good Fight)

"Повернення додому" (Homecoming)

"Вбиваючи Єву" (Killing Eve)

"Моя геніальна подруга" (My Brilliant Friend)

"Поза" (Pose)

"Спадкоємці" (Succession)

Номінація Кращий анімаційний фільм:

"Грінч" ( The Grinch)

"Суперсімейка 2" (Incredibles 2)

"Острів собак" (Isle of Dogs)

"Мірай з майбутнього" (Mirai)

"Ральф-руйнівник 2: Интернетри" (Ralph Breaks the Internet)

"Людина-павук: Навколо всесвіту" (Spider-Man: Into the Spider-Verse)

Номінація Найкращий бойовик:

"Месники: Війна нескінченності" (Avengers: Infinity War)

"Чорна Пантера" (Black Panther)

"Дедпул 2" (Deadpool 2)

"Місія нездійсненна: Фолаут" (Mission: Impossible – Fallout)

"Першому гравцеві приготуватися" (Ready Player One)

"Вдови" (Widows)

Номінація Кращий науково-фантастичний фільм або фільм жахів:

"Анігіляція" (Annihilation)

"Хеллоуїн. Ніч жахів" (Halloween)

"Спадковість" (Hereditary)

"Тихе місце" (A Quiet Place)

"Суспірія" (Suspiria)

Номінація Кращий фільм іноземною мовою:

"Горіння" (Burning)

"Капернаум" (Capernaum)

"Холодна війна" (Cold War)

"Рим" (Roma)

"Магазинні злодюжки" (Shoplifters)

