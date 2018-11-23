Названа самая смешная сцена в кино за последние 10 лет

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Портал Vulture назвал самую смешную сцену из фильма за последние 10 лет. Как ни странно, но критик издания обратил внимание не на комедии, а на фэнтези-мелодраму "Сумерки".

Сцена из первого фильма, в которой вампиры играют в бейсбол, была названа самой забавной в кино за последние 10 лет.

"Это неплохой фильм о не очень интересном романе между скучным вампиром и скучной девушкой", — пишет автор статьи. — Однако в определенный момент история на три минуты замирает, чтобы мы насладились смехотворной игрой вампиров в бейсбол. Зачем они это делают?" — добавляет критик.

Кроме того, он язвительно прошелся по каждому из персонажей картины. Например, зачем вампир Эммет танцует хип-хоп перед началом игры? Разминается? Сестра Эдварда Розали смотрит на всех с ненавистью и, похоже, чересчур серьезно относится к этой игре. Сам же Эдвард постоянно использует свои суперспособности, что бесит всех остальных.

Фото: кадр из фильма "Сумерки"

Возможно, предполагает критик, эта игра длилась бы вечно, потому что никто и никогда так и не забил бы очко, если бы не появление кучки "плохих" вампиров. Все вместе представляет собой самую странную и абсолютно нелепую сцену под отличный саундтрек Muse.

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Видео: (video.rbc.ua)