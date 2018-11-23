Названа сама смішна сцена в кіно за останні 10 років

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Портал Vulture назвав саму смішну сцену з фільму за останні 10 років. Як не дивно, але критик видання звернув увагу не на комедії, а на фентезі-мелодраму "Сутінки".

Сцена з першого фільму, в якій вампіри грають у бейсбол, була названа самою забавною в кіно за останні 10 років.

"Це непоганий фільм про не дуже цікавий роман між нудним вампіром і нудною дівчиною", — пише автор статті. — Однак у певний момент історія на три хвилини завмирає, щоб ми насолодилися сміховинною грою вампірів в бейсбол. Навіщо вони це роблять?" — додає критик.

Крім того, він уїдливо пройшовся по кожному з персонажів картини. Наприклад, навіщо вампір Еммет танцює хіп-хоп перед початком гри? Розминається? Сестра Едварда Розалі дивиться на всіх з ненавистю і, схоже, надто серйозно ставиться до цієї гри. Сам же Едвард постійно використовує свої суперздатності, що дратує всіх інших.

Фото: кадр із фільму "Сутінки"

Можливо, припускає критик, ця гра тривала б вічно, тому що ніхто і ніколи так і не забив би очко, якби не поява купки "поганих" вампірів. Все разом являє собою саму дивну і абсолютно безглузду сцену під відмінний саундтрек Muse.

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Відео: (video.rbc.ua)