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Названа дата виходу останнього сезону "Гри престолів"

Lite » Кіно та ТБ 14.01.2019 - 09:10
Названа дата виходу останнього сезону "Гри престолів"
Колаж РБК-Україна

Восьмий сезон стане для серіалу останнім

Канал HBO назвав точну дату виходу першої серії останнього сезону "Гри престолів". Про це повідомляється в офіційному тизері серіалу, який опублікований на сторінці HBO в Twitter.

Перша серія восьмого сезону вийде в ефір 14 квітня 2019 року. Восьмий сезон стане останнім. Офіційний слоган цього сезону звучить так: "Кожна битва. Кожну зраду. Кожен ризик. Кожен бій. Кожна жертва. Кожна смерть. Все заради Трону".

Як повідомляється в Twitter, до виходу першої серії сезону залишилося 90 днів.

Серіал "Гра престолів" знято за мотивами фантастичних романів Джорджа Мартіна. Цикл називається "Пісня льоду і полум'я".

Всього було відзнято вісім сезонів. Перший сезон вийшов на екрани 17 квітня 2011 року. За 8 років серіал отримав безліч нагород, в тому числі 38 премій "Еммі" і "Золотий глобус".

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що HBO показав перші кадри з 8 сезону "Гри престолів".

А також розповідали про те, що став відомий акторський склад пріквела "Ігри престолів".

Пріквел "Ігри престолів" отримав назву "Довга ніч". У серіалі покажуть події, які відбулися за тисячі років до початку сюжету кіносаги "Гра престолів" в часи занепаду золотої ери киновселенной.

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