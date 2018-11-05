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На международном кинофестивале украинский фильм отметили престижной наградой

Lite » Кино 05.11.2018 - 20:20
facebook.com/DOKLeipzig
facebook.com/DOKLeipzig

Творческую работу украинского режиссера назвали лучшей среди восточноевропейских

Украинскую киноленту "Явных проявлений нет" отметили на Международном кинофестивале документального кинематографа "DOK Leipzig" в Германии. Об этом сообщает сайт государственного агентства Украины по вопросам кино.

Жюри канала "MDR-Mitteldeutscher Rundfunk" отметило документальный фильм режиссера Алины Горловой наградой, как выдающуюся восточноевропейскую картину.

"Явных проявлений нет" - это драматическая история женщины, которая возвращается с войны. Борясь с психологическим расстройством, а также паническими атаками, девушка пытается адаптироваться к обычной жизни.

Эта творческая работа является продолжением истории Оксаны Якубов, героини другого документального фильма "Невидимый батальон". Кино было снято при поддержке международной организации "Женщины ООН".

В Украине лента получила четыре награды на фестивале "Docudays.UA": от дистрибьюторской компании "Letter to fest", спецнаграду Украинского Хельсинского союза для героини фильма, а также награду от партнера фестиваля Currenttime.tv и  награду жюри международного конкурса фестиваля доку/право.

Поездка режиссера Алины Горловой на 61-й немецкий кинофестиваль стала возможной при поддержке Госкино.

Кстати, ранее мы писали о том, что украинский мультфильм одержал свою первую победу на престижном международном кинофесте.

Также были названы лучшие украинские фильмы 2018 года.

Лучшим актером 2018 года был выбран Вячеслав Довженко, сыгравший командира защитников Донецкого аэропорта в фильме "Киборги".

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 Видео: (video.rbc.ua)

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