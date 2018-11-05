На міжнародному кінофестивалі український фільм відзначили престижною нагородою

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Творчу роботу українського режисера назвали найкращою серед східноєвропейських

Українську кінострічку "Явних проявів немає" відзначили на Міжнародному кінофестивалі документального кінематографу "DOK Leipzig" в Німеччині. Про це повідомляє сайт росударственного агентства України з питань кін.

Журі каналу "MDR-Mitteldeutscher Rundfunk" відзначило документальний фільм режисера Аліни Горловий нагородою, як видатну східноєвропейську картину.

"Явних проявів немає" - це драматична історія жінки, яка повертається з війни. Борючись з психологічним розладом, а також панічними атаками, дівчина намагається адаптуватися до звичайного життя.

Ця творча робота є продовженням історії Оксани Якубов, героїні іншого документального фільму "Невидимий батальйон". Кіно було знято за підтримки міжнародної організації "Жінки ООН".

В Україні стрічка отримала чотири нагороди на фестивалі Docudays.UA": від дистриб'юторської компанії "Letter to fest", спецнаграду Української Гельсінської спілки для героїні фільму, а також нагороду від партнера фестивалю Currenttime.tv і нагороду журі міжнародного конкурсу фестивалю доку/право.

Поїздка режисера Аліни Горловий на 61-й німецький кінофестиваль стала можливою за підтримки Держкіно.

До речі, раніше ми писали про те, що український мультфільм здобув свою першу перемогу на престижному міжнародному кінофесті.

Також були названі кращі українські фільми 2018 року.

Кращим актором 2018 року був обраний В'ячеслав Довженко, який зіграв командира захисників Донецького аеропорту в фільмі "Кіборги".

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Відео: (video.rbc.ua)