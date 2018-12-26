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МастерШеф 8 сезон: кто победил

Lite » Кино и ТВ 26.12.2018 - 20:32

В среду, 26 декабря, в эфире канала СТБ вышел 36 выпуск 8 сезона шоу МастерШеф, в котором стало известно имя победителя.

Смотреть МастерШеф 8 сезон 35 выпуск можно на Lite РБК-Україна. 

В суперфинале боролись два сильнейших участника: Анжела Липская и Иван Миланович. Анжела готовила блюда украинской кухни, а Ваня взялся за более экзотические, марокканские блюда.

МастерШеф 8 сезон: кто победилФинал шоу МастерШеф 8. Фото: Пресс-служба

Спустя долгие часы готовки и дегустации судьи, наконец, определили победителя. Им стал Иван Миланович! Как победитель, Ваня получает кубок МастерШеф, вознаграждение 500 000 гривен и обучение в парижской школе Le Cordon Bleu.

МастерШеф 8 сезон: кто победил

Иван Миланович - победитель шоу МастерШеф 8. Фото: Пресс-служба

Иван Миланович (25 лет) родился в Беларуси, но последние 5 лет жил в Азии. Ваня много лет является волонтером Красного креста, помогал людям в Беларуси, Таиланде, Индонезии и Грузии. После проекта Ваня решил обосноваться в Украине, и тут строить свою кулинарную карьеру.

"Часть выигрыша я планирую отдать в Фонд Красного креста. Как только закончились съемки, я сразу поехал в их украинский офис, и предложил свои услуги. Кроме того, за счет выигрыша я хочу оплатить себе дополнительный курс по инновационным методам кулинарии Le Cordon Bleu. Мне интересно, куда движется кулинарный мир, и кулинарию я не оставлю!" - говорит Иван Миланович.

МастерШеф 8 сезон: кто победилСудьи шоу МастерШеф 8. Фото: Пресс-служба

Сразу после оглашения имени победителя зрители увидели фильм о фильме МастерШеф, где показали все секреты закулисья проекта. Почему двадцатка травила Сержика Файного? Как зарождались чувства Элины Павленко и Влада Мицкевича? Что было между Ваней Милановичем и Дариной Цокало?

Ранее мы публиковали 35 выпуск МастерШеф 8.

"Угрожал, что побьет меня": участник МастерШеф рассказал о травле МастерШеф: 8 сезон 34 выпуск смотреть онлайн
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