МастерШеф: 8 сезон 35 выпуск смотреть онлайн

Во вторник, 25 декабря, в эфире канала СТБ выйдет 35 выпуск 8 сезона шоу МастерШеф.

Смотреть МастерШеф 8 сезон 35 выпуск можно на Lite РБК-Україна.

На прошлой неделе стало известно, что в суперфинал шоу МастерШеф на канале СТБ прошло всего два участника: Иван Миланович и Анжела Липская. Они стали сильнейшими из двадцатки и сегодня должна пройти свое самое последнее и самое тяжелое испытание за весь проекта.

Кадр из шоу МастерШеф 8

В сегодняшнем выпуске МастерШеф состоится суперфинал проекта. Анжела и Ваня прошли огромный путь, а сегодня должны прыгнуть выше своей головы и показать все, на что способны после 4 месяцев проекта.

Известно, что Анжела уже около 15 лет является вегетарианкой, поэтому свое финальное меню она, конечно, тоже решила делать исключительно вегетарианским.

Кадр из шоу МастерШеф 8

"Я решила готовить блюда украинской кухни из истинно украинских продуктов: тыква, чернобрывцы, сухофрукты. В Украине всего 6% вегетарианцев, а я хочу показать, что из наших продуктов тоже можно готовить вкусные вегетарианские блюда. На МастерШеф еще никто такого не делал", - говорит Анжела.

Ваня тоже взялся за такие блюда, которые еще никто никогда не готовил на проекте.

Кадр из шоу МастерШеф 8

"В мире сейчас набирает популярность многосоставная кухня. Марокканская кухня как раз такая. Я взялся за нее, потому что на финале мне хотелось приготовить что-то кардинально другое", - рассказывает Ваня.

Справятся ли участники со сверхсложной задачей и со своими эмоциями, увидим во вторник 25 января в 20:00 на канале СТБ.

Кадр из шоу МастерШеф 8

Ранее мы публиковали 34 выпуск МастерШеф 8.