МастерШеф 8 сезон: хто переміг

У середу, 26 грудня, в ефірі каналу СТБ вийшов 36 випуск 8 сезону шоу МастерШеф, в якому стало відомо ім'я переможця.

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У суперфіналі змагалися два найсильніших учасника: Анжела Липська та Іван Мілановіч. Анжела готувала страви української кухні, а Ваня взявся за більш екзотичні, марокканські страви.

Фінал шоу МастерШеф 8. Фото: Прес-служба

Через довгі години готування і дегустації судді, нарешті, визначили переможця. Ним став Іван Мілановіч! Як переможець, Ваня отримує кубок МастерШеф, винагороду в 500 000 гривень і навчання в паризькій школі Le Cordon Bleu.

Іван Мілановіч - переможець шоу МастерШеф 8. Фото: Прес-служба

Іван Мілановіч (25 років) народився в Білорусі, але останні 5 років жив в Азії. Ваня багато років є волонтером Червоного хреста, допомагав людям у Білорусі, Таїланді, Індонезії та Грузії. Після проекту Ваня вирішив влаштуватися в Україні, і тут будувати свою кулінарну кар'єру.

"Частину виграшу я планую віддати у Фонд Червоного хреста. Як тільки закінчилися зйомки, я відразу поїхав в їх український офіс, і запропонував свої послуги. Крім того, за рахунок виграшу я хочу оплатити собі додатковий курс з інноваційним методам кулінарії Le Cordon Bleu. Мені цікаво, куди рухається кулінарний світ, і кулінарію я не залишу!" - каже Іван Мілановіч.

Судді шоу МастерШеф 8. Фото: Прес-служба

Відразу після оголошення імені переможця глядачі побачили фільм про фільм МастерШеф, де показали всі секрети закулісся проекту. Чому двадцятка труїла Сержика Файного? Як зароджувалися почуття Еліни Павленко і Влада Міцкевича? Що було між Іваном Милановичем і Дариною Цокало?

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