Джордж Мартин объявил о создани еще двух приквелов "Игры престолов"

Коллаж РБК-Украина

Основой для новых проектов будет еще не вышедшая книга под названием "Пламя и кровь"

Писатель и автор серии произведений "Песня льда и пламени", по мотивам которых был снят сериал "Игра престолов", Джордж Мартин объявил о создании еще двух приквелов.

Как сообщает британское издание The Guardian, базой для новых проектов будет еще не вышедшая книга Мартина, которая называется "Пламя и кровь".

Сюжет будет развиваться за несколько сотен лет до событий "Игры престолов". По словам писателя, "Пламя и кровь" станет первым томом об истории семейства Таргариенов, которая начнется с прихода на территорию семи королевств создателя железного трона Эйгона Завоевателя. Также он подметил, что книга раскроет тайну запрета на посещение Валирии и расскажет, как у Дейнерис появились три драконьих яйца.

"Она расскажет про Эгона Завоевателя, создателя Железного Трона, а также о поколениях Таргариенов, которые сражались за это знаковое место, вплоть до Гражданской войны, которая почти уничтожила их династию", - сообщается на официальном сайте писателя.

Иллюстративное фото (twitter.com/GameOfThrones)

Начало продаж этого романа назначено на 20 ноября этого года. Мартин отметил, что после выхода предыстории он продолжит работать над продолжением цикла "Песнь льда и пламени".

Напомним, что герои сериала "Игра престолов" рассказали о съемках финала саги.

Ранее мы писали, что Джош Уайтхаус исполнит главную мужскую роль в спин-оффе "Игры престолов", а актер из мегапопулярного сериала Хафтор Бьернссон женился на официантке.

Видео: РБК-Украина