Фільм "Скажене Весілля" встановив унікальний для українського кіно рекорд

Ілюстративне фото (прес-служба фільму)

Комедія встановила рекорд, який ще рік тому здавався недосяжним для українських фільмів

Українська комедійна картина "Скажене Весілля", продюсером якої став шоумен Юрій Горбунов, побила новий рекорд. Фільм, який за перший вікенд зібрав рекордний бокс-офіс, став першим з вітчизняних стрічок, що переступили рубіж в 50 млн грн.

"Скажене Весілля" стало золотим! Так, вам не здалося - наш бокс-офіс вже перетнув межу в 50 млн грн! Тепер він становить 50 664 012 гривень, а кількість глядачів, які подивилися нашу комедію, - 602 409!" - йдеться на сторінці фільму у Facebook.

Рекордний бокс-офіс Скаженого Весілля! Скажене Весілля стало Золотим! Так, вам не здалося — наш бокс-офіс вже перетнув межу в 50 млн. грн Тепер він становить 50 664 012 гривень, а кількість глядачів, які подивилися нашу комедію, — 602 409! Дякуємо, що ви з нами #СкаженеВесілля #СкаженийПродюсер #ЮрійГорбунов #Промінь #Потап #MONATIK #MOZGI #ОлегВинник #НайкращийДень #ЙдуНаСкаженеВесілля Опубліковано Скажене Весілля Понеділок, 5 листопад 2018 р.

Відео: Facebook/facebook.com/CrazyWedding.movie

Додамо, що на п'ятому тижні прокату комедія "Скажене Весілля" продовжує збирати повні зали глядачів, а саундтрек "Найкращий День" звучить на кожному весіллі.

Нагадаємо, що стрічка вийшла в український прокат 4 жовтня. Незадовго до прем'єри відбувся спеціальний показ фільму з участю акторів і зірок, команди картини і більше тисячі гостей. Примітно, що на презентації можна було стати свідками справжнього весілля.

Відео: РБК-Україна

До речі, нещодавно був презентований другий трейлер пригодницького екшну "Дике Поле" за мотивами роману "Ворошиловград" Сергія Жадана.