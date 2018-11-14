"Король Данило": цікаві факти про перший український блокбастер

Відео: YouTube/Invert Pictures Film Studio
22 листопада на широкі екрани виходить фільм Тараса Химича "Король Данило". Це новий унікальний проект: бойовик на основі історії життя короля Русі Данила Романовича, який вперше був визнаний Східною та Західною церквами, як одностайний правитель найбільшої у середньовіччі території з найбагатшими природними ресурсами та досконалою системою правління. Фільм про те, як творилась могутня держава у складні часи, і якої нелюдської мудрості було потрібно, щоб втримати її кордони.
Герої картини "Король Данило" (фото: прес-служба)
"Король Данило", як кажуть автори картини, - це художня інтерпретація історичного образу. Творці фільму не претендують на достовірність, а створюють свій міф, як "Король Артур" чи "Робін Гуд".
"Так, це - епос, бойовик з елементами драми та, навіть, комедії. Цікава історія становлення однієї людини, яка повністю змінить уявлення глядачів про Київську Русь ХІІІ століття", - каже Химич.
Картина "Король Данило" виходить у прокат 22 листопада (фото: прес-служба)
Ми зібрали для вас кілька цікавих фактів про фільм "Король Данило".
Нагадаємо, 8 листопада у широкий прокат в Україні вийшов пригодницький екшн режисера Сергія Лодигіна "Дике Поле" за мотивами легендарного роману Сергія Жадана "Ворошиловград".
Відео: РБК-Україна
Раніше ми писали про те, що українська комедійна картина "Скажене Весілля", прем'єра якої за участю акторів і зірок, команди картини і більше тисячі гостей відбулася 4 жовтня, побила новий рекорд.
Відео: РБК-Україна