"Король Данило": цікаві факти про перший український блокбастер

Відео: YouTube/Invert Pictures Film Studio

22 листопада на широкі екрани виходить фільм Тараса Химича "Король Данило". Це новий унікальний проект: бойовик на основі історії життя короля Русі Данила Романовича, який вперше був визнаний Східною та Західною церквами, як одностайний правитель найбільшої у середньовіччі території з найбагатшими природними ресурсами та досконалою системою правління. Фільм про те, як творилась могутня держава у складні часи, і якої нелюдської мудрості було потрібно, щоб втримати її кордони.

Герої картини "Король Данило" (фото: прес-служба)

"Король Данило", як кажуть автори картини, - це художня інтерпретація історичного образу. Творці фільму не претендують на достовірність, а створюють свій міф, як "Король Артур" чи "Робін Гуд".

"Так, це - епос, бойовик з елементами драми та, навіть, комедії. Цікава історія становлення однієї людини, яка повністю змінить уявлення глядачів про Київську Русь ХІІІ століття", - каже Химич.

Картина "Король Данило" виходить у прокат 22 листопада (фото: прес-служба)

Ми зібрали для вас кілька цікавих фактів про фільм "Король Данило".

Основна команда, яка працює над фільмом - це 7 осіб.

Спеціально для зйомок побудовано середньовічне місто Холм: за допомогою істориків та архітекторів відтворено унікальний комплекс середньовічного міста центральної Європи ХІІ-ХІІІ століть. Відтворено декори та інтер'єри ХІІІ століття.

Створено базу унікальних костюмів (понад 200 комплектів), розроблених під образи фільму, що поєднали східну та західну культуру. Це суміш двох великих цивілізацій середньовіччя: римо-католицької Європи та ортодоксальної Візантії.

Замовлено близько 100 одиниць різноманітної зброї, яку відтворили ковалі по фотографіях знахідок археологів.

Роль короля Данила виконує Сергій Ярмошенко - актор та професійний каскадер з досвідом роботи у закордонних проектах. Усі бої та трюки виконує сам.

У фільмі працює одночасно понад 40 каскадерів: вперше за роки незалежності на одному майданчику працювала така кількість українських каскадерів.

Автори свідомо відмовились від допрем’єрних показів на фестивалях: фільм має стартувати у кінотеатрах для глядача.

Нагадаємо, 8 листопада у широкий прокат в Україні вийшов пригодницький екшн режисера Сергія Лодигіна "Дике Поле" за мотивами легендарного роману Сергія Жадана "Ворошиловград".

Відео: РБК-Україна

Раніше ми писали про те, що українська комедійна картина "Скажене Весілля", прем'єра якої за участю акторів і зірок, команди картини і більше тисячі гостей відбулася 4 жовтня, побила новий рекорд.

Відео: РБК-Україна