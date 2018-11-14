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"Король Данило": цікаві факти про перший український блокбастер

Lite » Кіно 14.11.2018 - 11:33

Відео: YouTube/Invert Pictures Film Studio

22 листопада на широкі екрани виходить фільм Тараса Химича "Король Данило". Це новий унікальний проект: бойовик на основі історії життя короля Русі Данила Романовича, який вперше був визнаний Східною та Західною церквами, як одностайний правитель найбільшої у середньовіччі території з найбагатшими природними ресурсами та досконалою системою правління. Фільм про те,  як творилась могутня держава у складні часи, і якої нелюдської мудрості було потрібно, щоб втримати її кордони.

&quot;Король Данило&quot;: цікаві факти про перший український блокбастер

Герої картини "Король Данило" (фото: прес-служба)

"Король Данило", як кажуть автори картини, - це художня інтерпретація історичного образу. Творці фільму не претендують на достовірність, а створюють свій міф, як "Король Артур" чи "Робін Гуд". 

"Так, це - епос, бойовик з елементами драми та, навіть, комедії. Цікава історія становлення однієї людини, яка  повністю змінить уявлення глядачів про Київську Русь ХІІІ століття", - каже Химич.

&quot;Король Данило&quot;: цікаві факти про перший український блокбастер

Картина "Король Данило" виходить у прокат 22 листопада (фото: прес-служба)

Ми зібрали для вас кілька цікавих фактів про фільм "Король Данило".

  • Основна команда, яка працює над фільмом - це 7 осіб.
  • Спеціально для зйомок побудовано середньовічне місто Холм: за допомогою істориків та архітекторів відтворено унікальний комплекс середньовічного міста центральної Європи ХІІ-ХІІІ століть. Відтворено декори та інтер'єри ХІІІ століття.
  • Створено базу унікальних костюмів (понад 200 комплектів), розроблених під образи фільму, що поєднали східну та західну культуру. Це суміш двох великих цивілізацій середньовіччя: римо-католицької Європи та ортодоксальної Візантії.
  • Замовлено близько 100 одиниць різноманітної зброї, яку відтворили ковалі по фотографіях знахідок археологів.
  • Роль короля Данила виконує Сергій Ярмошенко - актор та професійний каскадер з досвідом роботи у закордонних проектах. Усі бої та трюки виконує сам.
  • У фільмі працює одночасно понад 40 каскадерів: вперше за роки незалежності на одному майданчику працювала така кількість українських каскадерів.
  • Автори свідомо відмовились від допрем’єрних показів на фестивалях: фільм має стартувати у кінотеатрах для глядача.

Нагадаємо, 8 листопада у широкий прокат в Україні вийшов пригодницький екшн режисера Сергія Лодигіна "Дике Поле" за мотивами легендарного роману Сергія Жадана "Ворошиловград".

Відео: РБК-Україна

Раніше ми писали про те, що українська комедійна картина "Скажене Весілля", прем'єра якої за участю акторів і зірок, команди картини і більше тисячі гостей відбулася 4 жовтня, побила новий рекорд

Відео: РБК-Україна

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