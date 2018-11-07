"Книга, яка заслуговувала екранізації": у Києві презентували фільм "Дике Поле" за романом Сергія Жадана

Відео: Презентація фільму "Дике Поле" Ярослава Лодигіна за мотивами культового роману Сергія Жадана "Ворошиловград" (video.rbc.ua)

8 листопада у широкий прокат в Україні виходить пригодницький екшн режисера Сергія Лодигіна "Дике Поле" за мотивами легендарного роману Сергія Жадана "Ворошиловград". Головну роль у картині зіграв актор театру і кіно Олег Москаленко. Раніше у публічному доступі з'явився трейлер фільму "Дике Поле".

У 2014 році книга Сергія Жадана "Ворошиловград" стала кращим українським романом десятиліття за версією літературної премії BBC Україна. Книгу перекладено п’ятьма мовами.

Фото: Головну роль у картині зіграв актор театру і кіно Олег Москаленко (РБК-Україна)

Герман змушений повернутися у своє рідне містечко на Донбасі. Його старший брат несподівано зник, і тепер герою доведеться захистити сімейний бізнес - стару бензоколонку. Разом із нею - друзів дитинства та кохання у боротьбі проти тих, хто захоплює шматок за шматком землю, перетворюючи її на кукурудзяні поля та залізницю, котра нікуди не веде. Чим закінчиться ця іронічна та повна пригод подорож крізь Дике Поле?

"Захисти своє "Дике Поле"

Головний герой на ім'я Герман живе у Харкові й давно не був вдома в рідному містечку на Донбасі. Одного ранку він дізнається, що його брат, якому належала заправка у їх рідному місті, раптом поїхав у Амстердам, і зараз саме йому, Герману, доведеться вирішувати всі справи із бізнесом, які так неочікувано залишив у рідному містечку його брат. А разом зі справами Герману доведеться стикатися із несподіваними поворотами долі і приймати непрості рішення.

Відео: Перший трейлер фільму "Дике Поле" за романом Жадана (Youtube-канал Dergkino Ukraine)

"Звичайно, література і кіно – це дуже різні історії і жанри. В літературі у письменника є змога підняти багато тем, багато ідей. Показати і розкрити, і дуже якісно їх розкрити. В кіно, звичайно, такої змоги немає, ми мусимо сконцентруватися на одній-двох основних ідеях", - каже Ярослав Лодигін, режисер фільму "Дике Поле".

Члени авторської групи вирішили, що головною ідеєю, яку для фільму візьмуть із книги "Ворошиловград", буде ідея захисту свого, своєї території, своєї власності.

В даному випадку мова йде про захист старої покритої іржою заправки, яку намагаються "віджати" у її власників.

Фото: "Там круті люди, там твоя дружба, там твоя любов справжня" – режисер Ярослав Лодигін (РБК-Україна)

"Звичайно, це не єдина тема, яка піднімається у "Ворошиловграді", але мені здалося, що це найголовніше. Що є захист ось цієї іржавої заправки, яка начебто нікому не потрібна. Зараз для мене вона трошки символізує нашу країну. Але там круті люди, там твоя дружба, там твоя любов справжня. І от, власне, коли хтось переходить цю червону межу, і на твоє кажуть, що це більше не твоє, то що робити? І як діяти? І за допомогою яких таблеток це робити, якщо страшно", - продовжує він.

"Старобільськ – це майже острів, відрізаний від усіх нас"

Фільм знімали у місті Старобільськ Луганської області. По-перше, це місто, у якому виріс сам Сергій Жадан, а по-друге, події книги "Ворошиловград" відбуваються саме там.

Продюсер картини Володимир Яценко впевнений, що Старобільськ як головна локація зйомок "Дикого Поля" просто ідеально підійшов для фільму.

Фото: "Безперечно, це найкращі три секунди мого життя, роллю я задоволений!" - Сергій Жадан (РБК-Україна)

"Ці місця - те, що ідеально підходило до фільму. Тому що книга була написана про ці місця. Аж до найдрібніших збігів! Ми шукали досить багато локацій, і у нас були божевільні ідеї знімати десь ще, але коли ми приїхали в Старобільськ, то зрозуміли, що немає ніякого іншого шансу, це повинно бути тут! Тут, де річка Айдар, де цей пагорб, де ця заправка була колись. І, власне, все зрослося. Хоча в організаційному і побутовому сенсі це було досить складно. Але, мені здається, це з лишком окупилося тим, що ми бачимо на екрані. Тому я думаю, що все на краще", - ділиться враженнями Володимир Яценко.

Фото: "Коли ми приїхали в Старобільськ, то зрозуміли, що немає ніякого іншого шансу, це повинно бути тут! Тут, де річка Айдар, де цей пагорб, де ця заправка була колись" – продюсер Володимир Яценко

Режисер Ярослав Лодигін впевнений, що зйомки саме в цьому місці були для картини вкрай важливими.

"Треба розуміти, що Старобільськ – це майже острів, відрізаний від усіх нас. Це місто за блокпостами, без нормального залізничного сполучення. Із жахливими дорогами, які затягують поїздку туди і перетворюють поїздку туди на жахіття. Без авіасполучення, яке було зі Старобільськом і Києвом ще за радянських часів", - каже режисер.

Саме через ці умови у цьому місті люди живуть наче на острові, продовжує Ярослав Лодигін.

Фото: "Старобільськ - це місто за блокпостами, без нормального залізничного сполучення. Із жахливими дорогами, які перетворюють поїздку туди на жахіття" – Ярослав Лодигін (РБК-Україна)

"І мені дуже шкода, що ми зараз презентуємо фільм не в Старобільську. Я знаю, що я обіцяв жителям міста показати фільм. Ми для цього все зробимо. Факт про більшість українських містечок, розміром зі Старобільськ – кінотеатрів там немає. І змоги показати фільм хорошої якості із хорошим звуком – такої можливості зараз немає. Але ми будемо щось придумувати і привеземо фільм туди", - запевняє режисер.

Сергій Жадан знявся в епізодичній ролі

"Дике Поле" – це фільм дебютів, кажуть у знімальній групі. Для Сергія Жадана це перша екранізація його роману, для режисера Ярослава Лодигіна – перший режисерський досвід у повнометражному кіно, для Володимира Яценка – перша продюсерська спроба у повному метрі.

Виконавець головної ролі Олег Москаленко і акторка Руслана Хазіпова, яка зіграла Олю, також мали дебютні на широкому екрані ролі. Окрім того, вперше у повному метрі знялися і мешканці Старобілська, яких залучили до зйомок у кіно.

Фото: Зіркові гості на презентації фільму "Дике Поле" (РБК-Україна)

У фільмі "Дике Поле" Сергій Жадан знявся у епізодичній ролі. Яку саме роль зіграв письменник – можна дізнатись, переглянувши фільм. Але особливість ролі у тому, що Жадан зявляється у фільмі всього на кілька секунд.

"Ну безперечно, це найкращі три секунди мого життя, роллю задоволений! Я сьогодні їхав в Інтерсіті і зрозумів, що в трейлері моя роль довша, ніж у фільмі. Тому мені трейлер більше подобається, ніж сам фільм. Він і коротший, і динамічніший. Я його сьогодні подивився разів двадцять, поки їхав, тому що там не було шансів не подивитися", - сказав Сергій Жадан.

Цікаво, що персонаж, якого у фільмі "Дике Поле" зіграв письменник, промовляє за увесь фільм лише одне слово. Яке саме – ви переконаєтесь, подивившись картину у кіно.

Фото: У фільмі "Дике Поле" знімається Сергій Жадан, але промовляє там тільки одне слово (РБК-Україна)

"Я вчив це слово з різними інтонаціями, приміряв на себе роль. Я не буду зараз це слово озвучувати, бо ми зірвемо цим нашу з вами прес-конференцію!", - пожартував Жадан і додав, що зніматись у картині йому було дуже цікаво, оскільки бути з такими акторами на одному майданчику – це велика честь.

"Мені подобається, як звучить мат на великому екрані, коли він вписаний у діалог, який написав класик Сергій Жадан"

Нецензурна лексика звучить у фільмі "Дике Поле" дуже часто. Але Ярослав Лодигін ніколи не думав над тим, щоб якось "загладити" те, як висловлюються яскраві персонажі фільму, зізнається сам режисер.

"Зменшити використання матюків або якось "причесати" мову героїв - ні, ніколи у мене такої думки не було. Тому що мені подобається, як звучить мат на великому екрані, коли він вписаний у діалог, який написав класик української літератури Сергій Жадан. В книзі не завжди пишуть, що там є мати, а в кіно є обмеження – завжди пишуть, що є нецензурна лексика. Наявність у фільмі нецензурної лексики, я вважаю - це найгірша причина для того, щоб не йти на фільм і продовжувати далі жити в реальності, де в кіно немає матюків. Я за матюки в кіно, якщо вони виправдані героєм, характером, ситуацією, світом, який ми створюємо", - підкреслює режисер.

Фото: "Я за матюки в кіно, якщо вони виправдані героєм, характером, ситуацією, світом, який ми створюємо" – Ярослав Лодигін (РБК-Україна)

Ми живемо в такій химерній країні, де застереження "16+" - це скоріше позитивна реклама для фільму, яка лише додасть глядачів, впевнений Сергій Жадан.

"Намагалися все це зробити якнайкраще, як тільки можемо"

Цікаво, що ідею назвати фільм "Дике Поле" замість "Ворошиловград" Сергій Жадан не підтримував, але умови контракту переважили, і врешті назву для картини вибрали саме таку.

У фільму також був яскравий і професійний другий режисер - Олексій Смоляр. За словами знімальної групи, всі зйомки пройшли саме так, як і планували, а от монтаж ішов довше, ніж очікували: замість трьох-чотирьох місяців монтаж тривав цілий рік.

Те, що локацію зйомок вирішили перенести у Старобільськ, спершу трохи насторожило актора Володимира Ямненко, а потім він був так вражений місцевістю і природою Донбасу, що врешті не хотів звідти їхати, каже сам актор. Яскраві колоритні персонажі місцвих жителів - як простих містян, так і рейдерів і бандитів, режисеру та акторам вдалося передати прекрасно, впевнений він.

"Мені зніматись було дуже легко! Я народився в Києві на Подолі, прожив на Куренівці і всі, хто знає ці райони, може собі уявити, яка там була атмосфера. Крім того, що я актор, я ще й сценарист, і люблю спостерігати за людьми у житті, за створеними образами. І, безперечно, такі яскраві персонажі точно нам усім траплялися у житті – люди, які до чогось прагнули, а потім щось їх зламало", - каже актор Володимир Ямненко.

Фото: "Такі яскраві персонажі точно нам усім траплялися у житті – люди, які до чогось прагнули, а потім щось їх зламало" - Володимир Ямненко (РБК-Україна)

Під час зйомок фільму і на етапі підготовки до них знімальна група радилася із Сергієм Жаданом, але режисер настільки точно підібрав усіх акторів, що додавати було просто нічого, підкреслює письменник.

"Зі мною радилися, але Ярослав Лодигін настільки точно підбирав характери акторів, що у мене не було жодного разу бажання це якось змінити або якось повпливати. Мені здається, це якось непрофесійно – авторові впливати на роботу режисера. Я не лукавлю, коли говорю, що мені вибір режисера дуже подобається. Мені здається, що це ідеальне попадання по всіх позиціях", - каже він.

"Безумовно, "Ворошиловград" – це книга, яка заслуговувала екранізації. Ми намагалися все це зробити якнайкраще, як тільки можемо", - підкреслює продюсер фільму "Дике Поле" Володимир Яценко.

Нагадаємо, раніше знаменитий український письменник Сергій Жадан знявся у фотосесії для модного глянцевого журналу.

Крім того, вийшов ще один офіційний трейлер до нового українського фільму "Дике Поле": пригодницький екшн показуватимуть у кінотеатрах із 8 листопада.

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