У компанії з Піттом і Аронофскі: український режисер зніме фільм по книзі Джона Вайанта

Колаж РБК-Україна

Вже зовсім скоро відбудеться режисерський дебют Мирослава Слабошпицького в Голлівуді

Відомий український режисер Мирослав Слабошпицький стане режисером фільму "Тигр", заснованого на книзі знаменитого письменника Джона Вайанта "Тигр. Історія помсти і спасіння". Цікаво, що продюсерами картини виступлять Бред Пітт і Даррен Аронофскі.

Як пише DTF Magazine, спочатку передбачалося, що режисером екранізації стане Аронофскі, а в головній ролі зіграє Пітт. Тепер же розклади змінилися і голлівудські зірки виступлять продюсерами картини.

"На даному етапі я не можу коментувати, хто кому запропонував співпрацю. Можу сказати, що Даррену Аронофскі сподобалося "Плем'я", яке він побачив у Торонто. Мене тоді там не було, але пізніше ми все-таки познайомилися особисто: бачилися в Нью-Йорку, потім в Одесі, коли я вручав йому нагороду Одеського міжнародного кінофестивалю", - розповів Слабошпицький.

Відео: YouTube/Arthouse Traffic

За словами 44-річного режисера, у нього підписаний контракт з одним з найбільших агентств світу Creative Artists Agency. Представники компанії надсилали йому на розгляд сценарії, але "Тигр" вразив Мирослава найбільше.

"Історія майбутнього фільму заснована на книзі, це нон-фікшн. Я читав багато різних сценаріїв і це теж цінний досвід. Я давно міг взятися за якийсь фільм, але мені хотілося чогось унікального. І, здається, я це знайшов. Я відчув, що "Тигр" - це мій матеріал. Це як у відносинах, відбувається якась алхімія - ти розумієш, що це твоє, що тобі є, що привнести в історію... У мене немає абсолютно ніякого страху робити такий проект. Це новий виклик, який мене мотивує. Це велике глобальне кіно і це цікаво", - зізнався Слабошпицький.

Мирослав Слабошпицький (фото: facebook.com/slaboshpytskiy)

До слова, поки невідомо, коли фільм вийде в на широкі екрани і хто виконає головні ролі.

Нагадаємо, що український сімейна картина "Коло Життя" визнали найбільш очікуваною кінострічкою з Європи.

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Відео: РБК-Україна