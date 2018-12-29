Х-фактор: 9 сезон 18 выпуск смотреть онлайн

В субботу, 29 декабря, состоится финал вокального шоу Х-фактор 9 (СТБ).

Смотрите 9 сезон 17 выпуск Х-фактор на Lite РБК-Україна.

Сезон вокального шоу Х-фактор, который нарушал правила, смешил и трогал до слез, дарил сказку и зажигал, дошел до своего логического завершения. Уже в субботу, 29 декабря, состоится головокружительный гала-концерт. Все участники сезона вновь соберутся вместе, они уже соскучились по сцене-Х и с нетерпением ждут возвращения со своими лучшими номерами.

В этот вечер для зрителей откроются секреты закулисья проекта, а судьи шоу удивят неожиданными сюрпризами.

И, конечно, момент, которого зрители, участники, а также их наставники ждут с замиранием сердец – мы узнаем имя победителя 9 сезона шоу. Будет это самый младший участник Дима Волканов, который утер нос опытным соперникам? Или ZBSband, которые неожиданно для себя стали любимчиками публики, и впервые за историю Х-фактора может победить группа? Результаты зрительского голосования узнаем уже в субботу в эфире вокального шоу Х-фактор на СТБ.

Суперфиналисты Х-фактор 9 с тренерами. Фото: Пресс-служба СТБ

Напомним, голосование за победителя длится всю неделю. С одного телефонного номера проголосовать можно только 1 раз. А также можно отдать голос за своего фаворита бесплатно в приложении Телепортал.

Ведущий шоу - Андрей Бедняков.

Ведущая онлайн-трансляции с бекстейджа - Юлия Карпова.

Эксклюзив из-за кулис шоу смотрите на официальной странице канала в Facebook во время рекламных блоков.

Напомним, ранее мы публиковали 17 выпуск 9 сезона шоу Х-фактор.