Х-фактор: 9 сезон 18 випуск дивитися онлайн

У суботу, 29 грудня, відбудеться фінал вокального шоу Х-фактор 9 (СТБ).

Дивіться 9 сезон 17 випуск Х-фактор на Lite РБК-Україна.

Сезон вокального шоу Х-фактор, який порушував правила, смішив і зворушував до сліз, дарував казку і запалював, дійшов до свого логічного завершення. Уже в суботу, 29 грудня, відбудеться запаморочливий гала-концерт. Всі учасники сезону знову зберуться разом, вони вже скучили по сцені-Х і з нетерпінням чекають повернення зі своїми кращими номерами.

В цей вечір для глядачів відкриються секрети закулісся проекту, а судді шоу здивують несподіваними сюрпризами.

І, звичайно, момент, якого глядачі, учасники, а також їх наставники чекають із завмиранням сердець – ми дізнаємося ім'я переможця 9 сезону шоу. Буде це наймолодший учасник Діма Волканов, який утер ніс досвідченим суперникам? Або ZBSband, які несподівано для себе стали улюбленцями публіки, і вперше за історію Х-фактора може перемогти група? Результати глядацького голосування дізнаємося вже в суботу в ефірі вокального шоу Х-фактор на СТБ.

Суперфіналісти Х-фактор 9 з тренерами. Фото: Прес-служба СТБ

Нагадаємо, голосування за переможця триває весь тиждень. З одного телефонного номера проголосувати можна лише 1 раз. А також можна віддати голос за свого фаворита безкоштовно в додатку Телепортал.

Ведучий шоу - Андрій Бідняків.

Ведуча онлайн-трансляції з бекстейджа Юлія Карпова.

Ексклюзив з-за лаштунків шоу дивіться на офіційній сторінці каналу у Facebook під час рекламних блоків.

Нагадаємо, раніше ми публікували 17 випуск 9 сезону шоу Х-фактор.