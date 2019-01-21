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Голос країни 9: зажигательная гуцулка заставила пуститься в пляс Балана и Кароль

Lite » Кино и ТВ 21.01.2019 - 10:13

Видео: Марина Фижделюк – "Коломийка" – выбор вслепую – Голос страны 9 сезон (youtube.com/Голос країни)

В воскресенье, 20 января, состоялась долгожданная премьера девятого сезона вокального шоу Голос країни 9. Звездные тренеры, состав которых в новом сезоне обновился - теперь в их числе Потап, Тина Кароль, Монатик и международная звезда Dan Balan - выбрали в свои команды первых участников. Среди них оказалась и гуцулка Марина Фижделюк,которая по-настоящему завела судей и зрителей.

27-летняя девушка, которая родилась и выросла в селе Розтоки в Карпатах, исполнила на слепых прослушиваниях украинскую народную песню "Коломийка". Отметим, что Марина выступала в красивом длинном платье в традиционном стиле и красных сапожках.

Голос країни 9: зажигательная гуцулка заставила пуститься в пляс Балана и КарольФото: (instagram.com/goloskrainy_official)

"На Голос країни я пришла для того, чтобы показать всей Украине потрясающую украинскую гуцульскую традицию, песню, голос, и чтобы нас полюбил весь мир", - говорит Фижделюк.

Голос країни 9: зажигательная гуцулка заставила пуститься в пляс Балана и Кароль

Кадр из видео (youtube.com/Голос країни)

Ее исполнение заставило развернуться кресла Потапа и Дана Балана. Оба тренера встали и пританцовывали под зажигательную песню девушки.

"Ты просто мисс яркость! Мне очень нравится, как ты называешь себя человеком Карпат. Карпаты - это мои любимые горы, я с детства там гулял, в Румынии", - заявил Балан.

Марина тут же поинтересовалась, умеет ли Дан танцевать гуцулку - традиционный танец жителей Карпат, на что тот попросил девушку научить его, что она с радостью и сделала. Задорный танец участницы и тренера поднял на ноги весь зал.

Голос країни 9: зажигательная гуцулка заставила пуститься в пляс Балана и КарольГолос країни 9: зажигательная гуцулка заставила пуститься в пляс Балана и Кароль

Кадр из видео (youtube.com/Голос країни)

После чего Дан решил попрактиковаться в новом навыке и вытащил станцевать Тину Кароль.

Голос країни 9: зажигательная гуцулка заставила пуститься в пляс Балана и Кароль

Кадр из видео (youtube.com/Голос країни)

Фижделюк поблагодарила всех судей за добрые слова в ее адрес, однако в итоге выбрала команду молдавского музыканта. 

"Мы еще с тобой станцуем", - довольно прокомментировал Балан.

Ранее мы писали о том, как Dan Balan очаровывал Тину Кароль в первом выпуске шоу Голос країни 9. 

А также сообщали, что известный артист Владимир Ткаченко решил поразить украинцев новым именем и амплуа, отправившись в качестве участника на Голос країни 9.

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