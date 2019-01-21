Голос країни 9: запальна гуцулка змусила пуститися в танок Балана і Кароль

Відео: Марина Фижделюк – "Коломийка" – вибір наосліп – Голос країни 9 сезон (youtube.com/Голос країни)

У неділю, 20 січня, відбулася довгоочікувана прем'єра дев'ятого сезону вокального шоу Голос країни 9. Зіркові тренери, склад яких у новому сезоні оновився - тепер в їх числі Потап, Тіна Кароль, Монатік і міжнародна зірка Dan Balan - обрали в свої команди перших учасників. Серед них опинилася і гуцулка Марина Фіжделюк,яка по-справжньому завела суддів і глядачів.

27-річна дівчина, яка народилася і виросла у селі Розтоки в Карпатах, виконала на сліпих прослуховуваннях українську народну пісню "Коломийка". Зазначимо, що Марина виступала в гарній довгій сукні в традиційному стилі і червоних чобітках.

"На Голос країни я прийшла для того, щоб показати всій Україні неймовірну українську гуцульську традицію, пісню, голос, і щоб нас полюбив весь світ", - говорить Фіжделюк.

Кадр з відео (youtube.com/Голос країни)

Її виконання змусило розвернутися крісла Потапа і Дана Балана. Обидва тренера встали і пританцьовували під запальну пісню дівчини.

"Ти просто міс яскравість! Мені дуже подобається, як ти називаєш себе людиною Карпат. Карпати - це мої улюблені гори, я з дитинства там гуляв, в Румунії", - заявив Балан.

Марина тут же поцікавилася, чи вміє Дан танцювати гуцулку - традиційний танець жителів Карпат, на що той попросив дівчину навчити його, що вона з радістю і зробила. Завзятий танець учасниці і тренера підняв на ноги весь зал.

Кадр з відео (youtube.com/Голос країни)

Після чого Дан вирішив попрактикуватися в новому навику і витягнув станцювати Тіну Кароль.

Кадр з відео (youtube.com/Голос країни)

Фіжделюк подякувала всім суддям за добрі слова на її адресу, однак у підсумку обрала команду молдавського музиканта.

"Ми ще з тобою станцюємо", - прокоментував задоволений Балан.

Раніше ми писали про те, як Dan Balan зачаровував Тіну Кароль у першому випуску шоу Голос країни 9.

А також повідомляли, що відомий артист Володимир Ткаченко вирішив вразити українців новим ім'ям і амплуа, відправившись в якості учасника на Голос країни 9.

Dan Balan і MONATIK презентували "Голос країни 2019 (фото: РБК-Україна)