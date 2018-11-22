Фильмы ужасов: ученые объяснили, почему люди любят смотреть ужастики

Иллюстративное фото (fatpie42.livejournal.com)

Во время таких фильмов начинают вырабатываться гормоны

Специалисты, которые занимаются изучением человеческих страхов объяснили, почему люди любят смотреть фильмы ужасов. Об этом пишет "Комсомольская правда в Украине".

Социолог Марджи Керр, которая более 10 лет изучает природу человеческих страхов и ее коллега, директор программ когнитивной неврологии в Университете Питсбурга Грег Зигл провели уникальный эксперимент.

Они создали лабораторию в подвальном помещении дома, где работал экстремальный аттракцион с привидениями, для изучения реакций человеческого организма на негативные эмоции, связанные с фильмами ужасов.

Для эксперимента ученые пригласили добровольцев, мужчин и женщин, у которых средний возраст был 27-28 лет. Все респонденты выполняли тесты и заполняли анкеты о своем эмоциональном состоянии. У части добровольцев снимали электроэнцефалограмму для изучения активности головного мозга.

Аттракцион длился 35 минут, в течении которых добровольцев пугали спецэффектами, героями самых жутких фильмов и даже били слабыми зарядами тока.

"Когда мы боимся, организм запускает первобытную программу реагирования на угрозы, она заключается в короткой формуле: беги или сражайся! Автоматически в организме запускается сложная система химических реакций, которые должны помочь нам выжить в угрожающей ситуации: адреналин, эндорфины, дофамин, серотонин, окситоцин и другие гормоны наполняют мозг и тело. Но парадоксальным образом те же химические агенты поступают в кровь и во время позитивных переживаний, например, когда мы счастливы, взволнованы или удивлены. Разница в контексте: когда человек осознает, что находится в безопасности, то получает выгоды от острых ощущений", - рассказала о своем эксперименте Марджи Керр.

Ученые выяснили, что у человека после встречи с вампирами, мертвецами и оборотнями, снижается уровень реакции нервной системы на стресс и тревогу. Они объясняют, что человек способен испытывать два типа страха: нервозное беспокойство за близких, работу, отсутствие денег и животный страх опасности. Во время просмотра фильмов ужасов страх вытесняет отвлеченные и абстрактные переживания и тем самым облегчает состояние человека.

Также специалисты отметили, что фильмы ужасов помогают завести друзей. Людей объединяет совместный пережитый негативный эмоциональный опыт.

Кроме того, по мнению ученых, острые ощущения человеку необходимы, так как наши предки сражались с хищниками и врагами, а в современной жизни таких эмоций недостаточно.

Марджи Керр отметила, что кайф от фильмов ужасов могут ловить не все, а только те, у кого хорошо работает система дофаминового вознаграждения.

Также она рассказала, что есть категория людей, которым терапия фильмами ужасов противопоказана. Это интроверты, которые погружены в свой внутренний мир и те, кто в прошлом стал жертвой преступления.

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Видео: РБК-Украина