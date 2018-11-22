Фільми жахів: вчені пояснили, чому люди люблять дивитися ужастики

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Під час таких фільмів починають вироблятися гормони

Фахівці, які займаються вивченням людських страхів пояснили, чому люди люблять дивитися фільми жахів. Про це пише "Комсомольська правда в Україні".

Соціолог Марджі Керр, яка понад 10 років вивчає природу людських страхів і її колега, директор програм когнітивної неврології в Університеті Пітсбурга Грег Зигл провели унікальний експеримент.

Вони створили лабораторію в підвальному приміщенні будинку, де працював екстремальний атракціон з привидами, для вивчення реакцій людського організму на негативні емоції, пов'язані з фільмами жахів.

Для експерименту вчені запросили добровольців, чоловіків і жінок, у яких середній вік був 27-28 років. Всі респонденти виконували тести і заповнювали анкети про свій емоційний стан. У частини добровольців знімали електроенцефалограму для вивчення активності головного мозку.

Атракціон тривав 35 хвилин, у плині яких добровольців лякали спецефектами, героями найстрашніших фільмів і навіть били слабкими зарядами струму.

"Коли ми боїмося, організм запускає первісну програму реагування на загрози, вона полягає в короткій формулі: біжи або бийся! Автоматично в організмі запускається складна система хімічних реакцій, яка повинна допомогти нам вижити в загрозливій ситуації: адреналін, ендорфіни, дофамін, серотонін, окситоцин та інші гормони наповнюють мозок і тіло. Але парадоксальним чином ті ж хімічні агенти надходять у кров і під час позитивних переживань, наприклад, коли ми щасливі, схвильовані або здивовані. Різниця в контексті: коли людина усвідомлює, що знаходиться в безпеці, то отримує вигоди від гострих відчуттів", - розповіла про свій експеримент Марджі Керр.

Вчені з'ясували, що у людини після зустрічі з вампірами, мертвяками і перевертнями, знижується рівень реакції нервової системи на стрес і тривогу. Вони пояснюють, що людина здатна відчувати два типи страху: знервоване занепокоєння за близьких, роботу, відсутність грошей і тваринний страх небезпеки. Під час перегляду фільмів жахів страх витісняє абстрактні переживання і тим самим полегшує стан людини.

Також фахівці відзначили, що фільми жахів допомагають завести друзів. Людей об'єднує спільний пережитий негативний емоційний досвід.

Крім того, на думку вчених, гострі відчуття людині необхідні, бо наші предки боролися з хижаками і ворогами, а в сучасному житті таких емоцій недостатньо.

Марджі Керр зазначила, що кайф від фільмів жахів можуть ловити не всі, а тільки ті, у кого добре працює система дофаминового винагороди.

Також вона розповіла, що є категорія людей, яким терапія фільмами жахів протипоказана. Це інтроверти, які занурені у свій внутрішній світ і ті, хто в минулому став жертвою злочину.

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Відео: РБК-Україна