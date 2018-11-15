Фильм "Вдовы": смотреть онлайн трейлер

Официальный трейлер фильма "Вдовы" (YouTube/ Ukrainian Film Distribution)

Одна из самых ожидаемых кинопремьер ноября 2018 - триллер "Вдовы" от оскароносного режиссера Стива МакКуина со звездным актерским составом. Премьера в украинских кинотеатрах состоится 15 ноября.

Действие фильма происходит в Чикаго. Сюжет рассказывает о четырех женщинах, одновременно ставших вдовами. Они потеряли мужей в результате неудачного ограбления и оказались втянутыми в долги. Теперь женщинам самим придется сделать шаг в преступный мир, чтобы разобраться, кто подставил их любимых.

Актеры и факты о фильме

Кримнальный триллер "Вдовы" был снят по мотивам одноименного сериала 80-х. Режиссером выступил обладатель "Оскара", "Золотого глобуса" и других престижных кинонаград Стив МакКуин ("12 лет рабства", "Голод", "Стыд"). МакКуин также работал над сценарием в соавторстве с американской писательницей и сценаристом Гиллиан Флинн ("Исчезнувшая").

Фото: Виола Дэвис и Лиам Нисон в фильме "Вдовы" (скриншот YouTube/ Ukrainian Film Distribution)

Главных героинь фильма "Вдовы" сыграли: Виола Девис ("Ограды","Прислуга", "Как избежать наказания за убийство"), Мишель Родригес ("Форсаж", "Аватар", "Мачете"), Элизабет Дебики ("Великий Гэтсби", "Эверест", "Парадокс Кловерфилда"), Синтия Эриво ("Ничего хорошего в отеле "Эль Роял").

В картине также снимались: Лиам Нисон, Джон Бернтал, Гаррет Диллахант, Колин Фаррел, Дэниел Калуя, Керри Кун.

Напомним, Госкино запретило показ в Украине фильма с Зеленским и Ярмольником "Любовь в большом городе 2".

Ранее Владимир Зеленский показал фото со съемок комедии "Я, ты, он, она", которая появится в кинопрокате в декабре.

Видео: РБК-Украина