Фільм "Вдови": дивитися онлайн трейлер

Офіційний трейлер фільму "Вдови" (YouTube / Ukrainian Film Distribution)

Одна з найочікуваніших кінопрем'єр листопада 2018 - трилер "Вдови" від оскароносного режисера Стіва Маккуїна із зоряним акторським складом. Прем'єра в українських кінотеатрах відбудеться 15 листопада.

Дія фільму відбувається в Чикаго. Сюжет розповідає про чотирьох жінок, які одночасно стали вдовами. Вони втратили чоловіків в результаті невдалого пограбування і виявилися втягнутими в борги. Тепер жінкам самим доведеться зробити крок до злочинного світу, щоб розібратися, хто підставив їх коханих.

Актори та факти про фільм

Кримінальний трилер "Вдови" був знятий за мотивами однойменного серіалу 80-х. Режисером виступив володар "Оскара", "Золотого глобуса" і інших престижних кінонагород Стів Маккуїн ("12 років рабства", "Голод", "Сором"). МакКуїн також працював над сценарієм в співавторстві з американською письменницею і сценаристом Гілліан Флінн ("Зникла").

Фото: Віола Девіс і Ліам Нісон у фільмі "Вдови" (скріншот YouTube / Ukrainian Film Distribution)

Головних героїнь фільму "Вдови" зіграли: Віола Девіс ("Огорожі", "Прислуга", "Як уникнути покарання за вбивство"), Мішель Родрігес ("Форсаж", "Аватар", "Мачете"), Елізабет Дебікі ("Великий Гетсбі", "Еверест", "Парадокс Кловерфілда"), Синтія Еріво ("Нічого хорошого в готелі" Ель Роял").

У картині також знімалися: Ліам Нісон, Джон Бернтал, Гаррет Діллахант, Колін Фаррел, Деніел Калуя, Керрі Кун.

Нагадаємо, Держкіно заборонило показ в Україні фільму із Зеленським та Ярмольником "Кохання у великому місті 2".

Раніше Володимир Зеленський показав фото зі зйомок комедії "Я, ти, він, вона", яка з'явиться в кінопрокаті в грудні.

Відео: РБК-Україна