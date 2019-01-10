Фильм "Темное зеркало": смотреть онлайн трейлер

Официальный трейлер фильма "Темное зеркало" (YouTube/TVUA трейлери українською)

Психологический триллер "Темное зеркало" выходит на экраны украинских кинотеатров 10 января 2019.

Главная героиня - старшеклассница Мария. Девушка чувствует себя изгоем в компании сверстников и страдает из-за сложных отношений с родителями.

Все сокровенные тайны и переживания Мария доверяет только отражению в зеркале. Лишь воображаемая сестра-близнец во всем поддерживает и поощряет девушку.

В один прекрасный день двойник из зеркала переходит в реальность и начинает воплощать самые дикие желания, а настоящая Мария становится отражением.

Кадр из фильма "Темное зеркало" (YouTube/TVUA трейлери українською)

Режиссером и сценаристом фильма является Асаф Бернштейн, известный своими работами в сериале "Фауда", фильмах "Расплата" и "Долг".

Роли в триллере "Темное зеркало" исполнили: Индиа Айсли, Джейсон Айзекс, Мира Сорвино, Пенелопа Митчелл, Кристен Харрис и другие.

Кстати, ранее мы рассказывали о самых ожидаемых фильмах, которые выйдут в украинский прокат в январе 2019 года.

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Видео: РБК-Украина