Фільм "Темне дзеркало": дивитися онлайн трейлер

Офіційний трейлер фільму "Темне дзеркало" (YouTube / TVUA трейлери українською)

Психологічний трилер "Темне дзеркало" виходить на екрани українських кінотеатрів 10 січня 2019.

Головна героїня - старшокласниця Марія. Дівчина відчуває себе ізгоєм у компанії однолітків і страждає через складні відносини з батьками.

Всі таємниці і переживання Марія довіряє тільки відображенню в дзеркалі. Лише уявна сестра-близнюк у всьому підтримує і заохочує дівчину.

В один прекрасний день двійник з дзеркала переходить у реальність і починає втілювати неприборкані дикі бажання, а справжня Марія стає відображенням.

Кадр із фільму "Темне дзеркало" (YouTube / TVUA трейлери українською)

Режисером і сценаристом фільму є Асаф Бернштейн, відомий своїми роботами в серіалі "Фауд", фільмах "Розплата" і "Борг".

Ролі в трилері "Темне дзеркало" виконали: Индиа Айслі, Джейсон Айзекс, Міра Сорвіно, Пенелопа Мітчелл, Крістен Харріс та інші.

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Відео: РБК-Україна