Фильм "Стекло": смотреть онлайн трейлер

Официальный трейлер фильма "Стекло" (YouTube/B&H Film Distribution Company)

"Стекло" - супергеройский триллер с Брюсом Уиллисом, Джеймсом Макэвоем и Сэмюэлем Л. Джексоном. Показ фильма в украинских кинотеатрах стартует 17 января.

Картина является общим сиквелом "Сплита" и "Неуязвимого" от режиссера и сценариста М. Найта Шьямалана. Зрители вновь увидят знакомых героев. Дэвид Данн - мужчина, который стал единственным выжившим в железнодорожной катастрофе из 132 человек. Кевин Крамб - душевнобольной маньяк с множественным расстройством личности. Элайджа Прайс - инвалид, страдающий редкой болезнью ломкости костей, он же - террорист с загадочным именем "Мистер Стекло".

Кадр из фильма "Стекло" (YouTube/B&H Film Distribution Company)

В продолжении истории Кевин и таинственный Мистер Стекло объединятся в борьбе против своих злейших врагов: стареющего "неуязвимого" супергероя Дэвида Данна и девочку-подростка Кейси Кук.

Главные роли в триллере "Стекло" исполнили Сэмюэл Л. Джексон, Джеймс Макэвой, Брюс Уиллис. Также в фильме снимались: Сара Полсон, Аня Тейлор-Джой, Джей Эрнандес, Люс Фрай, Чарлэйн Вудард.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, какие кинопремьеры стоит посмотреть в январе 2019. Помимо шокирующего триллера "Стекло", в украинский прокат выйдут фильмы "1+1: Новая история", "Мария - королева Шотландии", "Крид 2", "Семья за минуту", "Смертельный лабиринт".

Кроме того, в 2019 году ожидается несколько громких премьер мультфильмов и фильмов для всей семьи, среди них новый "Король Лев", очередная часть "Истории игрушек" и мультфильм про покемнов.

Видео: РБК-Украина