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Фільм "Скло": дивитися онлайн трейлер

Lite » Кіно та ТБ 17.01.2019 - 08:00

Офіційний трейлер фільму "Скло" (YouTube / B & H Film Distribution Company)

"Скло" - супергеройський трилер з Брюсом Віллісом, Джеймсом МакЕвоєм і Семюелем Л. Джексоном. Показ фільму в українських кінотеатрах стартує 17 січня.

Картина є загальним сиквелом "Спліта" і "Невразливого" від режисера і сценариста М. Найта Шьямалана. Глядачі матимуть змогу знову побачити знайомих героїв. Девід Данн - чоловік, який став єдиним, хто вижив в залізничній катастрофі з 132 осіб. Кевін Крамб - психічнохворий маніяк із множинним розладом особистості. Елайджа Прайс - інвалід, який страждає на рідкісну хворобу ламкості кісток, він же - терорист із загадковим ім'ям "Містер Скло".

Кадр з фільму "Скло"Кадр з фільму "Скло" (YouTube / B & H Film Distribution Company)

У продовженні історії Кевін і таємничий Містер Скло об'єднаються в боротьбі проти своїх лютих ворогів: старіючого "невразливого" супергероя Девіда Данна і дівчинки-підлітка Кейсі Кук.

Головні ролі в трилері "Скло" виконали Семюел Л. Джексон, Джеймс Макевой, Брюс Вілліс. Також у фільмі знімалися: Сара Полсон, Аня Тейлор-Джой, Джей Ернандес, Люс Фрай, Чарлейн Вудард.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, які кінопрем'єри варто подивитися в січні 2019. Крім шокуючого трилера "Скло", в український прокат вийдуть фільми "1+1: Нова історія", "Марія - королева Шотландії", "Крід 2", "Сім'я за хвилину", "Смертельний лабіринт ".

Крім того, в 2019 році очікується кілька гучних прем'єр мультфільмів і фільмів для всієї родини, серед них новий "Король Лев", чергова частина "Історії іграшок" і мультфільм про покемнов.

Відео: РБК-Україна

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