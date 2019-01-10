Фильм "Игра памяти": смотреть онлайн трейлер

Официальный трейлер фильма "Игра памяти" (YouTube/planetakino)

"Игра памяти" - остросюжетная криминальная драма с Сильвестром Сталлоне в главной роли. Премьера фильма в Украине состоится 10 января 2019.

Действие сюжета разворачивается спустя несколько лет после громкого преступления с ограблением инкассаторов. Тода при попытке задержания погибли все грабители, кроме одного. Но даже он не смог расказать следствию, где были спрятаны украденные деньги, поскольку потерял память.

Сейчас единственный из выживших, МакДональд, находится на лечении в психиатрической больнице-тюрьме. Ему предлагают сбежать и вкалывают экспериментальный наркотик, который должен помочь вспомнить прошлые события и рассказать о местонахождении денег.

Расследовать побег преступника берется детектив Сайкс. Ему предстоит пройти весь путь к разгадке тайны бок о бок с МакДональдом.

Сильвестр Сталлоне исполнил роль детектива Сайкса в фильме "Игра памяти" (скриншот YouTube/planetakino)

Режиссером фильма стал Брайан А. Миллер, сценарий написал Майк Мэйплс. В качестве исполнителей двух главных ролей были задействованы звезды жанра -Сильвестр Сталлоне и Меттью Модайн. В фильме также снимались: Мэдоу Уильямс, Райан Гузман, Кристофер МакДональд, Байли Каррен и другие.

Напомним, стали известны имена всех победителей кинопремии "Золотой глобус".

Кстати, украинский режиссер побывал на церемонии вручения "Золотого глобуса" и рассказал о закулисье красной дорожки кинопремии.

Видео: РБК-Украина