Фільм "Гра пам'яті": дивитися онлайн трейлер

Офіційний трейлер фільму "Гра пам'яті" (YouTube/planetakino)

"Гра пам'яті" - гостросюжетна кримінальна драма з Сильвестром Сталлоне в головній ролі. Прем'єра фільму в Україні відбудеться 10 січня 2019.

Дія сюжету розгортається через кілька років після гучного злочину з пограбуванням інкасаторів. Тода при спробі затримання загинули всі грабіжники, крім одного. Але навіть він не зміг розповісти слідству, де були заховані вкрадені гроші, оскільки втратив пам'ять.

Зараз єдиний з тих, що вижив, МакДональд, знаходиться на лікуванні в психіатричній лікарні-в'язниці. Йому пропонують втекти і вколюють експериментальний наркотик, який повинен допомогти згадати минулі події і розповісти про місцезнаходження грошей.

Розслідувати втечу злочинця береться детектив Сайкс. Йому доведеться пройти весь шлях до розгадки таємниці пліч-о-пліч з Макдональдом.

Сильвестр Сталлоне виконав рольдетектива Сайкса у фільмі "Гра пам'яті" (скріншот YouTube / planetakino)

Режисером фільму став Брайан А. Міллер, сценарій написав Майк Мейплс. В якості виконавців двох головних ролей були задіяні зірки жанру - Сильвестр Сталлоне і Меттью Модайн. У фільмі також знімалися: Медоу Вільямс, Райан Гузман, Крістофер МакДональд, Байлі Каррен і інші.

Нагадаємо, стали відомі імена всіх переможців кінопремії "Золотий глобус".

До речі, український режисер побував на церемонії вручення "Золотого глобуса" і розповів про закулісся червоної доріжки кінопремії.

Відео: РБК-Україна