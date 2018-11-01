Объявлен исполнитель главной мужской роли в спин-оффе "Игры престолов"

Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Картина расскажет о событиях, происходивших за 10 тысяч лет до истории "Песни льда и пламени"

Стало известно имя актера, которому доверили исполнить главную мужскую роль роль в новом сериале по вселенной "Игры престолов". Как сообщает The Independent , ним стал Джош Уайтхаус.

28-летнего британского актера зрители могли видеть в таких фильмах, как "Современная жизнь — отстой", "Уличные коты" и "Северный соул", а также в популярном сериале "Полдарк".

Фото: Джош Уайтхаус в сериале "Полдарк" (instagram.com/joshuawhitehouse)

Ранее создатели новой картины назвали имя одной из актрис, которая появится в нем. Вместе с Джошом зрители увидят в приквеле Наоми Уоттс. Ей предстоит сыграть светскую львицу, которая хранит некую темную тайну.

Известно, что спин-офф под названием "Долгая ночь" расскажет о событиях, происходивших за 10 тысяч лет до истории "Игры престолов". На HBO сообщили, что шоу покажет, как этот мир перешел от "золотого века" к своему "самому темному времени".

Фото: Джош Уайтхаус (instagram.com/joshuawhitehouse)

Напомним, ранее Эмилия Кларк проболталась о деталях финального сезона "Игры престолов".

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Видео: STYLER.rbc.ua