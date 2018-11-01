ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Объявлен исполнитель главной мужской роли в спин-оффе "Игры престолов"

Lite » Сериалы 01.11.2018 - 15:53
Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)
Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Картина расскажет о событиях, происходивших за 10 тысяч лет до истории "Песни льда и пламени"

Стало известно имя актера, которому доверили исполнить главную мужскую роль роль в новом сериале по вселенной "Игры престолов". Как сообщает The Independent , ним стал Джош Уайтхаус.

28-летнего британского актера зрители могли видеть в таких фильмах, как "Современная жизнь — отстой", "Уличные коты" и "Северный соул", а также в популярном сериале "Полдарк".

Объявлен исполнитель главной мужской роли в спин-оффе &quot;Игры престолов&quot;Фото: Джош Уайтхаус в сериале "Полдарк" (instagram.com/joshuawhitehouse)

Ранее создатели новой картины назвали имя одной из актрис, которая появится в нем. Вместе с Джошом зрители увидят в приквеле Наоми Уоттс. Ей предстоит сыграть светскую львицу, которая хранит некую темную тайну.

Известно, что спин-офф под названием "Долгая ночь" расскажет о событиях, происходивших за 10 тысяч лет до истории "Игры престолов". На HBO сообщили, что шоу покажет, как этот мир перешел от "золотого века" к своему "самому темному времени".

 

Фото: Джош Уайтхаус (instagram.com/joshuawhitehouse)

Напомним, ранее Эмилия Кларк проболталась о деталях финального сезона "Игры престолов".

Мы также писали о том, что знаменитый актер и спортсмен из Исландии Хафтор Бьёрнссон, известный публике по роли, которую он сыграл в культовом телесериале "Игра престолов" - сира Григора "Горы" Клигана женился.

А также о том, что звезда сериала "Игра престолов" рассказала о встрече с принцем Уильямом.

Видео: STYLER.rbc.ua

Новости Украины российские фильмыактерИгра престолов
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь