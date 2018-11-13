Джордж Мартін заявив про створення ще двох пріквелів "Гри престолів"

Колаж РБК-Україна

Основою для нових проектів буде книга під назвою "Полум'я і кров", яка ще не вийшла

Письменник і автор серії творів "Пісня льоду і полум'я", за мотивами яких було знято серіал "Гра престолів", Джордж Мартін оголосив про створення ще двох пріквелів.

Як повідомляє британське видання The Guardian, базою для нових проектів буде книга Мартіна "Полум'я і кров", що ще не вийшла.

Сюжет буде розвиватися за кілька сотень років до подій "Гри престолів". За словами письменника, "Полум'я і кров" стане першим томом про історію сімейства Таргаріенів, яка почнеться з приходу на територію семи королівств творця залізного трону Ейгона Завойовника. Також він зауважив, що книга розкриє таємницю заборони на відвідування Валірії і розповість, як у Дейнеріс з'явилися три драконівських яйця.

"Вона розповість про Егона Завойовника, творця Залізного Трону, а також про покоління Таргаріенів, які боролися за це знакове місце, аж до Громадянської війни, яка майже знищила їхню династію", - повідомляється на офіційному сайті письменника.

Ілюстративне фото (twitter.com/GameOfThrones)

Початок продажів цього роману призначено на 20 листопада цього року. Мартін зазначив, що після виходу передісторії він продовжить працювати над продовженням циклу "Пісня льоду і полум'я".

Нагадаємо, що герої серіалу "Гра престолів" розповіли про зйомки фіналу саги.

Раніше ми писали, що Джош Уайтхаус виконає головну чоловічу роль у спін-оффі "Гри престолів", а актор з мегапопулярного серіалу Хафтор Б'єрнсон одружився на офіціантці.

Відео: РБК-Україна