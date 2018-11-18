"Донбас" Сергія Лозниці отримав 1-е місце на міжнародному кінофестивалі

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Серед номінантів були призери Канського кінофестивалю

За результатами голосування журі на 15-му міжнародному кінофестивалі в Севільї, Іспанія, Гран-прі отримав фільм українського режисера Сергія Лозниці "Донбас". Про це повідомляється на офіційному сайті кінофестивалю.

За головний приз кінофестивалю боролися 19 режисерів з різних країн світу. Серед них були володарі кінопремії Каннського кінофестивалю Нурі Більге Джейлана, Олів'є Ассаяса і Мії Хансен-Леве, лауреати премії "Оскар" Флоріана Хенкеля фон Доннерсмарка і Ласло Немеша. Цікаво, що Сергій Лозниця на Каннському кінофестивалі отримав приз у номінації "Особливий погляд".

На думку журі кращим фільмом року стала кінострічка, знята українським режисером Сергієм Лозницею.

"Фільм вражає вишуканим естетичним балансом, гармонією між документальним і художнім. Його відмінна фотографія, пронизана реалізмом і творчістю, відображає дуже чітке уявлення про настання трагедії війни та її наслідки. Сценарист/режисер Сергій Лозниця дуже правдоподібно розповідає про жахіття збройного конфлікту, оповитого в націоналістичний аспект, зворушливою, повсякденною та дуже близькою до людського розуміння історією", – написали про фільм на сайті кінофестивалю.

Українська стрічка "Донбас" - це 13 новел, переплетених між собою, реальних історій, які відбувалися в Україні в 2014 році, більшість - в окупованому Донбасі. На зйомки "Донбасу" витратили майже 2,5 мільйона євро. Це спільний проект України, Німеччини, Франції, Нідерландів та Румунії. Знімали стрічку в Кривому Розі. Фільм увійшов до лонг-лист премії "Оскар" в номінації за кращий іноземний фільм. Номінанти будуть оголошені 22 січня 2019 року.

Раніше Сергій Лозниця отримав престижну кінопремію.

Також ми писали, що у прем'єрному кінотеатрі "Оскар" відбулася гала-прем'єра української драми "Донбас".

Відео: (video.rbc.ua)