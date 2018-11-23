Disney випустив тизер до оновленого мультфільму "Король Лев"

Одна з найбільших голлівудських студій Walt Disney випустила трейлер до оновленого популярного мультфільму "Король Лев". Відео розміщено на YouTube-каналі компанії.

У відео показаний один з найбільш пам'ятних моментів проекту 1994 року - тварини збігаються з усієї савани, щоб подивитися на спадкоємця короля Муфаси. Наставник короля піднімає Симбу над головою і показує його мешканцям савани.

Скріншот фото: (YouTube/Walt Disney Studios)

Режисером нової картини став Джон Фавро, який раніше зняв рімейк "Книги джунглів", перші дві частини "Залізної людини", а також комедію "Кухар на колесах". До речі, вихід фільму запланований на літо 2019 року.

Нагадаємо, що оригінальний "Король Лев" з'явився на екранах в 1994 році. Він отримав два "Оскари" (за пісню Елтона Джона і за музику Ханса Циммера), три "Золотих глобуси" і три "Греммі". У 2002 році мультфільм був поліпшений і оптимізований для IMAX, а в 2011 - для IMAX 3D.

Ми писали, що з'явився тизер фінального сезону "Гри престолів". Серіал вийде на екрани в квітні 2019 року. Зазначимо, що тизер з'явився в мережі незадовго після публікації в американській пресі інтерв'ю акторів з "Гри престолів" Кіта Харінгтона і Емілії Кларк, які розповіли про зйомки заключних серій.

Нагадаємо, що автор "Гри престолів" раніше розповів, якого персонажа хотів би воскресити в серіалі.

Також ми повідомляли, що американський письменник Джордж Мартін, автор фентезійної саги "Пісня льоду і полум'я", з якої була знята "Гра престолів", розповів, що не зможе випустити шосту частину циклу в 2018 році, як планував раніше.

Відео: РБК-Україна