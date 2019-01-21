"Будущий победитель": муж Алены Мозговой произвел фурор на Голосі країни 9

Видео: (youtube.com/Голос країни)

Первый выпуск девятого сезона популярного вокального шоу Голос країни не обошелся без сюрпризов - на слепые прослушивания пришел уже довольно известный артист, муж украинского продюсера Алены Мозговой Владимир Ткаченко. Отметим, что 35-летний певец официально сменил имя и теперь выступает в новом амплуа как Дэвид Аксельрод.

Он великолепно исполнил композицию из фильма "Величайший шоумен" Never enough и развернул к себе кресла всех звездных тренеров - Потапа, Тины Кароль, Монатика и Дана Балана. Супруга же поддерживала его за кулисами.

Кадр из видео: (youtube.com/Голос країни)

Мощный вокал Дэвида почти сразу же узнал Дмитрий Монатик, который вместе с ним принимал участие в проекте Х-фактор около десяти лет назад.

"Мне даже немного неудобно приглашать тебя в свою команду, потому что я знаю, насколько ты талантливый и какой у тебя длинный путь. Мы были вместе в одном шоу. Я очень рад видеть тебя на этой сцене. Ты развернул все четыре кресла, но я совершенно не удивлен этому" ,– прокомментировал MONATIK появление давнего знакомого.

Кадр из видео: (youtube.com/Голос країни)

Тина Кароль, которая также была ранее знакома с участником, пришла в восторг от выступления и отметила, что для нее его появление было "шоком".

"Сегодня я услышала самые громкие аплодисменты на проекте и они адресованы тебе. Нам нужны люди, которые поражают. Я хотела бы, чтобы ты пришел в мою команду - это было бы благословением даже для меня. Ты - талант", – высказалась Кароль.

Кадр из видео: (youtube.com/Голос країни)

Оценил выступление Аксельрода и Дан Балан.

"Сразу было слышно, что это настоящий артист", - отметил он.

Каждый тренер изо всех сил старался заманить участника к себе в команду.

"Такие голоса, как вы, могут победить в этом шоу", - заявил Потап.

Фото: (instagram.com/goloskrainy_official)

В результате экс-Владимир Ткаченко выбрал команду Тины Кароль.

Кадр из видео: (youtube.com/Голос країни)

"Мне кажется, меня сможет понять только красивая и очень умная Королева", - сказал певец.

Фото: (instagram.com/goloskrainy_official)

Его супруга Алена Мозговая опубликовала видео с выступлением любимого на своей странице в Facebook. Пользователи сети оставили под публикацией множество восторженных комментариев, а некоторые даже назвали Дэвида Аксельрода будущим победителем шоу.

"Очень круто! Удачи и в дальнейшем, конечно, победы!", "Неймовірний виступ! Дуже потужно! Вболіваємо за Девіда", "Яркий красивий чоловік і який дивовижний голос у нього. Хочеться почути ваш дует, здається ви в одній вібрації", "Хочеться слухати знову і знову! Аристократичне виконання", "Можу сказати тільки одне - співав переможець! Дуже сильно і професійно! Респект!", "Неймовірний виступ,мурашки....Майбутній переможець Голосу!!!" - пишут поклонники.

Скриншот комментариев (facebook.com/olenamozgova1)

Под видео на Youtube многие также высоко оценили номер артиста, назвав его одним из лучших в первом выпуске проекта.

"Чудовий голос. Найкращий виступ за сьогоднішній випуск﻿";

"Ох, какое прекрасное выступление. Это было очень круто﻿";

"Потрясный парень! Помню его еще с Х-фактора, с тех пор его голос еще круче стал, если это вообще возможно! Однозначно буду за него болеть и дальше!﻿";

"А еще в 2005-м он с Тиной Кароль боролся за выход на Евровидение. А потом уже была Барселона, Х-Фактор с Монатиком и т.д. Приятно было его здесь увидеть, а еще приятней услышать. Очень качественный прогресс за все эти годы. Удачи в карьере﻿", - отметили подписчики.





Скриншот комментариев (youtube.com/Голос країни)

Напомним, зажигательная гуцулка заставила пуститься в пляс Дана Балана и Тину Кароль в первом выпуске Голос країни 9.

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