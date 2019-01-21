"Майбутній переможець": чоловік Олени Мозгової справив фурор на Голосі країни 9

Відео: (youtube.com/Голос країни)

Перший випуск дев'ятого сезону популярного вокального шоу Голос країни не обійшовся без сюрпризів - на сліпі прослуховування прийшов уже досить відомий артист, чоловік українського продюсера Олени Мозгової Володимир Ткаченко. Зазначимо, що 35-річний співак офіційно змінив ім'я і тепер виступає в новому амплуа як Девід Аксельрод.

Він чудово виконав композицію з фільму "Найбільший шоумен" Never enough і розгорнув до себе крісла усіх зіркових тренерів - Потапа, Тіни Кароль, Монатіка і Дана Балана. Дружина ж підтримувала його за лаштунками.

Кадр з відео: youtube.com/Голос країни)

Потужний вокал Девіда майже відразу ж впізнав Дмитро Монатік, який разом з ним брав участь у проекті Х-фактор близько десяти років тому.

"Мені навіть трохи незручно запрошувати тебе в свою команду, тому що я знаю, наскільки ти талановитий і який у тебе довгий шлях. Ми були разом в одному шоу. Я дуже радий тебе бачити на цій сцені. Ти розгорнув всі чотири крісла, але я абсолютно не здивований цим" ,– прокоментував MONATIK появу давнього знайомого.

Кадр з відео: (youtube.com/Голос країни)

Тіна Кароль, яка також була раніше знайома з учасником, прийшла в захват від виступу і зазначила, що для неї його поява була "шоком".

"Сьогодні я почула найгучніші оплески на проекті і вони адресовані тобі. Нам потрібні люди, які вражають. Я хотіла б, щоб ти прийшов у мою команду - це було б благословенням навіть для мене. Ти - талант", – висловилася Кароль.

Кадр з відео: (youtube.com/Голос країни)

Оцінив виступ Аксельрода і Дан Балан.

"Відразу було чути, що це справжній артист", - зазначив він.

Кожен тренер з усіх сил намагався заманити учасника до себе в команду.

"Такі голоси, як ви, можуть перемогти в цьому шоу", - заявив Потап.

Фото: (instagram.com/goloskrainy_official)

У результаті екс-Володимир Ткаченко вибрав команду Тіни Кароль.

Кадр з відео: (youtube.com/Голос країни)

"Мені здається, мене зможе зрозуміти тільки красива і дуже розумна Королева", - сказав співак.

Фото: (instagram.com/goloskrainy_official)

Його дружина Олена Мозгова опублікувала відео з виступом коханого на своїй сторінці в Facebook. Користувачі мережі залишили під публікацією безліч захоплених коментарів, а деякі навіть назвали Девіда Аксельрода майбутнім переможцем шоу.

"Дуже круто! Удачі і надалі, звичайно, перемоги!", "Неймовірний виступ! Дуже потужно! Вболіваємо за Девіда", "Яскравий красивий чоловік і який дивовижний голос у нього. Хочеться почути ваш дме, здається ві в одній вібрації", "Хочеться слухати знову і знову! Аристократичне виконання", "Можу сказати тільки одне - співав переможець! Дуже сильно і професійно! Респект!", "Неймовірний виступ,мурашки....Майбутній переможець Голосу!!!" - пишуть шанувальники.

Скріншот коментарів (facebook.com/olenamozgova1)

Під відео на Youtube багато також високо оцінили номер артиста, назвавши його одним з кращих у першому випуску проекту.

"Чудовий голос. Найкращий виступ за сьогоднішній випуск";

"Ох, який чудовий виступ. Це було дуже круто";

"Потрясний хлопець! Пам'ятаю його ще з Х-фактора, з тих пір його голос ще крутіше став, якщо це взагалі можливо! Однозначно буду за нього вболівати і далі!";

"Ще в 2005-му він з Тіною Кароль боровся за вихід на Євробачення. А потім вже була Барселона, Х-Фактор з Монатиком і т. д. Приємно було його тут побачити, а ще приємніше почути. Дуже якісний прогрес за всі ці роки. Успіхів у кар'єрі", - зазначили підписники.





Скріншот коментарів (youtube.com/Голос країни)

Нагадаємо, запальна гуцулка змусила пуститися в танок Дана Балана і Тіну Кароль у першому випуску Голос країни 9.

Раніше ми писали про те, як Dan Balan чарував Тіну Кароль у першому випуску шоу Голос країни 9.

Dan Balan і MONATIK презентували "Голос країни 2019 (фото: РБК-Україна)