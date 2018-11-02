Ридли Скотт снимает продолжение "Гладиатора": появились подробности

Фото: коллаж РБК-Украина

Сиквел будет о Люциусе, племяннике императора Коммода из оригинального фильма

Знаменитый британский кинорежиссер и продюсер Ридли Скотт, который недавно рассказал о желании снять сиквел фильма "Бегущий по лезвию 2049", уже начал работу над продолжением популярного оскароносного фильма "Гладиатор", который вышел в 2000 году. Об этом сообщается на сайте Film.

Сиквел будет о Люциусе, племяннике императора Коммода (которого сыграл Хоакин Феникс) из первого фильма. Повзрослев, он пойдет по стопам персонажа актера Рассела Кроу.

Фактически, это была оригинальная идея DreamWorks для продолжения - показать развитие Рима вместе с Люциусом как новым главным героем.

Фактически, это была оригинальная идея DreamWorks для продолжения - показывая, что Рим развивается вместе с Люциусом как новым главным героем.

Ранее Ридли Скотт называл подобную идею слишком сложной, но он, очевидно, передумал.

Сам же Кроу, который сыграл главную роль в оригинальной картине, в сиквеле не появится - его герой генерал Максимус погиб в первой части, и создатели продолжения "воскрешать" его не будут.

Производством фильма займется голливудская киностудия Paramount.

Сценарий для фильма создаст Питер Крейг, который работал над текстами для двух частей экранизации трилогии "Голодные игры".

Кстати, как отмечается, продолжение "Гладиатора" было мечтой Ридли Скотта в течение многих лет, и концепция "Гладиатора 2" прошла через несколько воплощений. В какой-то момент рок-музыкант и сценарист Ник Кейв написал абсолютно сумасшедший и потрясающий сиквел, в котором Максимус в исполнении Рассела Кроу отправляется в ад и обратно, сталкиваясь с богами и другими паранормальными силами.

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Ранее сообщалось, что известный в прошлом английский клуб "Лидс" может перейти в под руководство своего болельщика из Голливуда Россела Кроу.

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Видео: РБК-Украина