20th Century Fox використовує штучний інтелект для прогнозування успішності фільму

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Машина аналізує відео кадр за кадром і видає список рекомендацій

Розробники однієї з шести найбільших американських кіностудій, на офіційному YouTube-каналі якої вийшов трейлер фільму про Фредді Мерк'юрі, 20th Century Fox пояснили, як вони вивчають зміст кінотрейлерів за допомогою штучного інтелекту. Про це повідомляє Google Cloud.

Машина аналізує відео кадр за кадром, порівнює дані з іншими переглянутими трейлерами і робить припущення щодо того, якій категорії людей може сподобатися фільм.

При аналізі відео штучний інтелект "відзначає" об'єкти і події, збирає їх у категорії і вивчає, як і в яких умовах вони з'явилися і перебували на екрані. Загальна ідея цього проекту полягає в тому, що різні набори атрибутів залучають різну аудиторію.

За словами розробників, вони хочуть розуміти аудиторію, так як це є важливим чинником для кіностудій, які вкладають гроші в історії з неясним майбутнім.

В компанії Google, яка співпрацює в розробці з 20th Century Fox, продемонстрували як "експериментальна система прогнозування відвідувань і рекомендацій" проаналізувала фільм 2017 року "Логан". Зазначивши частоту і тривалість появ різних атрибутів на екрані, штучний інтелект видав список рекомендацій, які повинні містити фільми, щоб сподобатися глядачам "Логана".

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Відео: РБК-Україна