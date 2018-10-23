Даже после удаления: мобильные приложения могут следить за своими пользователями

Коллаж РБК-Украина

Как утверждают эксперты, удаление программы не поможет

Специальные мобильные приложения могут следить за пользователями даже после того, как были удалены из телефона. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Выяснилось, что компании, которые обслуживают разработчиков мобильных приложений, теперь могут отслеживать, какие приложения пользователи недавно удалили со своих устройств. Это делается для того, чтобы направлять на пользователя тематическую рекламу, чтобы убедить снова скачать удаленное приложение.

Среди компаний, которые предлагают так называемые uninstall trackers (программы, позволяющие отследить тех, кто устранил приложение) – AppsFlyer, MoEngage, Localytics и CleverTap. Они нашли способы обойти как платформу iOS, так и платформу Android. Чаще всего такие программы входят в широкий набор инструментов разработчика. В число клиентов этих компаний входят такие известные бренды, как T-Mobile США, Spotify Technology и Yelp.

Специалисты возмущены подобной ситуацией и считают, что это очередной повод для того, чтобы пересмотреть права конфиденциальности в Интернете и поставить ограничения на то, что позволено компаниям делать с данными пользователей.

"Большинство технологических компаний не дают людям детализированного выбора конфиденциальности, если вообще предоставляют им выбор", – сказал директор по технологической политике Electronic Frontier Foundation, защитник конфиденциальности Джереми Джиллула.

Он подчеркнул, что программы отслеживания удаленных приложений могут нарушать политику Apple и Google, которая направлена на то, чтобы их мобильные инструменты для разработчиков не использовались в рекламных целях. В лучшем случае отслеживание удаленных программ может использоваться для исправления ошибок или для других приложений, не требующих опросов пользователей или более навязчивых инструментов.

Кстати, ранее мы писали о том, что названы официальные цены на новые модели iPhone в Украине.

А также рассказывали о том, что неанонсированная функция новых моделей IPhone разочаровала их владельцев.

Видео: РБК-Украина