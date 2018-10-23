Навіть після видалення: мобільні додатки можуть стежити за своїми користувачами

Колаж РБК-Україна

Як стверджують експерти, видалення програми не допоможе

Спеціальні мобільні додатки можуть стежити за користувачами навіть після того, як були видалені з телефону. Про це повідомляє видання Bloomberg.

З'ясувалося, що компанії, які обслуговують розробників мобільних додатків, тепер можуть відслідковувати, які програми користувачі нещодавно видалили зі своїх пристроїв. Це робиться для того, щоб спрямовувати на користувача тематичну рекламу, щоб переконати знову завантажити відалений додаток.

Серед компаній, які пропонують так звані uninstall trackers (програми, що дозволяють відстежити тих, хто усунув додаток) – AppsFlyer, MoEngage, Localytics і CleverTap. Вони знайшли способи обійти як платформу iOS, так і платформу Android. Найчастіше такі програми входять в широкий набір інструментів розробника. У число клієнтів цих компаній входять такі відомі бренди, як T-Mobile США, Spotify Technology і Yelp.

Фахівці обурені подібною ситуацією і вважають, що це черговий привід для того, щоб переглянути права конфіденційності в Інтернеті і поставити обмеження на те, що компаніям дозволено робити з даними користувачів.

"Більшість технологічних компаній не дають людям деталізованого вибору конфіденційності, якщо взагалі надають їм вибір", – сказав директор з технологічної політики Electronic Frontier Foundation, захисник конфіденційності Джеремі Джиллула.

Він підкреслив, що програми відстеження видалених додатків можуть порушувати політику Apple і Google, яка спрямована на те, щоб їх мобільні інструменти для розробників не використовувалися в рекламних цілях. У кращому випадку відстеження видалених програм може використовуватися для виправлення помилок або для інших додатків, які потребують опитувань користувачів або більше нав'язливих інструментів.

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Відео: РБК-Україна