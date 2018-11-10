Круче Софии: в Китае презентовали реалистичного робота-телеведущего

Дикторов в Китае могут заменить роботы. Фото: instagram.com/worldinternetconference

На конференции World Internet Conference было представлено уникальное изобретение

Новостное агентство Синьхуа и технологическая компания Sogou Inc представили уникального робота-телеведущего с искусственным интеллектом, который может копировать человеческую мимику и манеры, зачитывая новости, передает The Guardian.

Новое изобретение было презентовано в рамках конференции World Internet Conference в китайском Учжене.

Невероятно реалистичный робот, прототипом которого стал китайский диктор Цю Хао, носит черный костюм и красный галстук и создан в рамках китайской стратегии продвижения в сфере технологий искусственного интеллекта.

В видеопрезентации, опубликованной Синьхуа, показан другой робот-телеведущий, который говорит, что это его “самый первый день” в агентстве и обещает “неустанно работать, чтобы информировать вас, потому что тексты без перерыва будут заноситься в мою систему”.

Представители Sogou на конференции отметили, что не ясно, когда новая технология начнет применяться, но робот и сам Цю все равно собрали толпы желающих сделать с ними селфи.

Интересно, что из-за нового изобретения у китайских дикторов, возможно, появятся конкуренты.

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