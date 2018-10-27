Искусственный интеллект "заработал" сотни тысяч: создал картину

Фото facebook.com allsop

Полотно продали за почти полмиллиона

На аукционе Christie’s за сотни тысяч долларов "ушла с молотка" первая картина, нарисованная искусственным интеллектом. Об этом говорится на сайте аукциона.

"Искусственный интеллект – это только одна из тех технологий, которые повлияют на рынок искусства будущего. Хотя еще слишком рано говорить о том, какими могут быть эти изменения", - сказал организатор аукциона и эксперт Christie’s Ричард Ллойд.

Обратим внимание, что картина под названием "Портрет Эдмонда Белами" была продана за рекордные 432,5 тысяч долларов. Это при том, что изначально цена составила 7-10 тысяч долларов США. При этом сам покупатель решил остаться анонимным.

Фото: картина, которую нарисовал искусственный интелект (twitter.com/sabine_mueller1)

Подчеркнем, что у картины даже появилась собственная странице в соцсети. На ней она размещает различные посты из области искусства.

Скриншот страницы (twitter.com/EdmonddeBelamy)

Напомним, что встреча Гройсмана с роботом Софией всколыхнула соцсети.

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Кстати, ранее STYLER писал: эксперты сообщили дату, когда роботы займут половину рабочих мест.