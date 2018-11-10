Крутіше Софії: в Китаї презентували реалістичного робота-телеведучого

Дикторів у Китаї можуть замінити роботи. Фото: instagram.com/worldinternetconference

На конференції World Internet Conference було представлено унікальне винахід

Новинне агентство Сіньхуа і технологічна компанія Sogou Inc представили унікального робота-телеведучого з штучним інтелектом, який може копіювати людську міміку, манери, зачитуючи новини, передає The Guardian.

Новий винахід було презентовано в рамках конференції World Internet Conference в китайському Учжене.

Неймовірно реалістичний робот, прототипом якого став китайський диктор Цю Хао, носить чорний костюм і червону краватку і створений у рамках китайської стратегії просування у сфері технологій штучного інтелекту.

У відеопрезентації, опублікованій Сіньхуа, показаний інший робот-телеведучий, який каже, що це "перший день" в агентстві і обіцяє "невпинно працювати, щоб інформувати вас, тому що тексти без перерви будуть заноситися в мою систему".

Представники Sogou на конференції зазначили, що не ясно, коли нова технологія почне застосовуватися, але робот і сам Цю все одно зібрали натовпи охочих зробити з ними селфи.

Цікаво, що з-за нового винаходу у китайських дикторів, можливо, з'являться конкуренти.

Нагадаємо, раніше ми писали, що штучний інтелект "заробив" сотні тисяч.

Також ми повідомляли, що зустріч Гройсмана з роботом Софією сколихнула соцмережі.

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До речі, раніше STYLER писав: експерти повідомили дату, коли роботи займуть половину робочих місць.

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