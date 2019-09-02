Худеем позитивно: как правильно отказаться от еды в компании

Многим людям, начавшим нелегкий процесс похудения, знакома проблема, когда бывает очень сложно отказаться от "вредной" еды при застольях в компании - к примеру, на работе или при встрече с друзьями. Ведь не хочется обижать людей, но и диету нарушать нежелательно. Диетолог Альбина Комиссарова, которая ранее назвала "вредные советы", которым не стоит верить, рассказала на своей странице в Instagram, как же правильно отказываться от предложенного угощения и при этом не испортить отношения.

По словам эксперта, важно научиться вежливо сказать: "спасибо, нет".

Советы диетолога:

Не нужно заявлять о своей диете, этим вы больше привлечете внимание.

Не сидите с пустой тарелкой. Я уверена, что на любом мероприятии найдется, что вам съесть, но если нет, хотя бы просто положите что-то в тарелку, иначе будет казаться, что вы объявили голодовку.

Не оправдывайтесь, почему вы что-то не едите

Иллюстративное фото (pexels.com)

Неправильно:

Мне нельзя говядину, я свои 75 г уже съела

Ненавижу рыбу

Молоко - это вредно, вы не знали?!

Фу, майонез

Правильно:

Спасибо, я уже наелась

Спасибо, я чуть позже возьму

Да, конечно, сейчас это доем

Спасибо, обязательно попробую

Можно я возьму домой? (Если дело касается торта и пирожных)

Вас никто не обязывает есть, но согласие работает лучше отрицания. Никто не будет следить, взяли ли вы то, что обещали.

Если вариантов отказаться нет - день рождения в офисе, мама/ребенок угощает и тд: возьмите немного и сразу выразите эмоцию "как вкусно" и тд, это самый лучший вариант. Не нужно причитать "ой, мне такое нельзя, вот блин, девочки, придется есть торт, ладно диета с понедельника", просто кладете себе немного и все.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Отказаться от алкоголя проще всего: будьте за рулем или говорите, что вам нельзя.

"Понимаю, для многих это не проблема, но по моему опыту, очень много людей переедает ежедневно, потому что не может отказать", - подытожила эксперт.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Напомним, диетолог Елена Кален озвучила три действенных способа, помогающих справиться с перееданием.

Кстати, диетолог Ольга Малышева назвала топ-10 правил для начинающих, которые желают перейти на правильное питание.