Худеем позитивно: как правильно отказаться от еды в компании

Диетолог рассказала, как не обидеть людей и не навредить фигуре
Многим людям, начавшим нелегкий процесс похудения, знакома проблема, когда бывает очень сложно отказаться от "вредной" еды при застольях в компании - к примеру, на работе или при встрече с друзьями. Ведь не хочется обижать людей, но и диету нарушать нежелательно. Диетолог Альбина Комиссарова, которая ранее назвала "вредные советы", которым не стоит верить, рассказала на своей странице в Instagram, как же правильно отказываться от предложенного угощения и при этом не испортить отношения.
По словам эксперта, важно научиться вежливо сказать: "спасибо, нет".
Советы диетолога:
Иллюстративное фото (pexels.com)
Неправильно:
Правильно:
Вас никто не обязывает есть, но согласие работает лучше отрицания. Никто не будет следить, взяли ли вы то, что обещали.
Если вариантов отказаться нет - день рождения в офисе, мама/ребенок угощает и тд: возьмите немного и сразу выразите эмоцию "как вкусно" и тд, это самый лучший вариант. Не нужно причитать "ой, мне такое нельзя, вот блин, девочки, придется есть торт, ладно диета с понедельника", просто кладете себе немного и все.
Иллюстративное фото (pexels.com)
Отказаться от алкоголя проще всего: будьте за рулем или говорите, что вам нельзя.
"Понимаю, для многих это не проблема, но по моему опыту, очень много людей переедает ежедневно, потому что не может отказать", - подытожила эксперт.
Иллюстративное фото (pexels.com)
Напомним, диетолог Елена Кален озвучила три действенных способа, помогающих справиться с перееданием.
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