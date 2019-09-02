Худнемо позитивно: як правильно відмовитися від їжі в компанії

Дієтолог розповіла, як не образити людей і не нашкодити фігурі
Багатьом людям, які розпочали нелегкий процес схуднення, знайома проблема, коли буває дуже складно відмовитися від "шкідливої" їжі при застіллях у компанії - наприклад, на роботі або при зустрічі з друзями. Адже не хочеться ображати людей, але й дієту порушувати небажано. Дієтолог Альбіна Комісарова, яка раніше назвала "шкідливі поради", яким не варто вірити, розповіла на своїй сторінці в Instagram, як же правильно відмовлятися від запропонованого частування і при цьому не зіпсувати відносини.
За словами експерта, важливо навчитися ввічливо сказати: "дякую, ні".
Поради дієтолога:
Ілюстративне фото (pexels.com)
Неправильно:
Правильно:
Вас ніхто не зобов'язує їсти, але згода працює краще заперечення. Ніхто не буде стежити, чи взяли ви те, що обіцяли.
Якщо варіантів відмовитися немає - день народження в офісі, мати/дитина пригощає і тд: візьміть трохи і відразу виразіть емоцію "як смачно" і тд, це найкращий варіант. Не треба голосити: "ой, мені таке не можна, от блін, дівчата, доведеться їсти торт, гаразд дієта з понеділка", просто кладете собі трохи і все.
Ілюстративне фото (pexels.com)
Відмовитися від алкоголю найпростіше: будьте за кермом або кажіть, що вам не можна.
"Розумію, для багатьох це не проблема, але з мого досвіду, дуже багато людей переїдає щодня, тому що не може відмовити", - підсумувала експерт.
Ілюстративне фото (pexels.com)
Нагадаємо, дієтолог Олена Кален озвучила три дієвих способи, які допомагають впоратися з переїданням.
До речі, дієтолог Ольга Малишева назвала топ-10 правил для початківців, які бажають перейти на правильне харчування.