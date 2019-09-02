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Худнемо позитивно: як правильно відмовитися від їжі в компанії

Lite » Інтерв'ю 02.09.2019 - 14:36
Худнемо позитивно: як правильно відмовитися від їжі в компанії
Ілюстративне фото (pexels.com)

Дієтолог розповіла, як не образити людей і не нашкодити фігурі

Багатьом людям, які розпочали нелегкий процес схуднення, знайома проблема, коли буває дуже складно відмовитися від "шкідливої" їжі при застіллях у компанії - наприклад, на роботі або при зустрічі з друзями. Адже не хочеться ображати людей, але й дієту порушувати небажано. Дієтолог Альбіна Комісарова, яка раніше назвала "шкідливі поради", яким не варто вірити, розповіла на своїй сторінці в Instagram, як же правильно відмовлятися від запропонованого частування і при цьому не зіпсувати відносини.

За словами експерта, важливо навчитися ввічливо сказати: "дякую, ні".

Поради дієтолога:

  • Не потрібно заявляти про свою дієту, цим ви привернете увагу.
  • Не сидіть з порожньою тарілкою. Я впевнена, що на будь-якому заході знайдеться, що вам з'їсти, але якщо ні, хоча б просто покладіть щось в тарілку, інакше буде здаватися, що ви оголосили голодування.
  • Не виправдовуйтеся, чому ви не їсте

Худнемо позитивно: як правильно відмовитися від їжі в компанії

Ілюстративне фото (pexels.com)

Неправильно:

  • Мені не можна яловичину, я свої 75 г вже з'їла
  • Ненавиджу рибу
  • Молоко - це шкідливо, ви не знали?!
  • Фу, майонез

Правильно:

  • Дякую, я вже наїлася
  • Спасибі, я трохи пізніше візьму
  • Так, звичайно, зараз це доїм
  • Дякую, обов'язково спробую
  • Можна я візьму додому? (Якщо справа стосується торта і тістечок)

Вас ніхто не зобов'язує їсти, але згода працює краще заперечення. Ніхто не буде стежити, чи взяли ви те, що обіцяли.

Якщо варіантів відмовитися немає - день народження в офісі, мати/дитина пригощає і тд: візьміть трохи і відразу виразіть емоцію "як смачно" і тд, це найкращий варіант. Не треба голосити: "ой, мені таке не можна, от блін, дівчата, доведеться їсти торт, гаразд дієта з понеділка", просто кладете собі трохи і все.

Худнемо позитивно: як правильно відмовитися від їжі в компанії

Ілюстративне фото (pexels.com)

Відмовитися від алкоголю найпростіше: будьте за кермом або кажіть, що вам не можна.

"Розумію, для багатьох це не проблема, але з мого досвіду, дуже багато людей переїдає щодня, тому що не може відмовити", - підсумувала експерт.

Худнемо позитивно: як правильно відмовитися від їжі в компанії

Ілюстративне фото (pexels.com)

Нагадаємо, дієтолог Олена Кален озвучила три дієвих способи, які допомагають впоратися з переїданням.

До речі, дієтолог Ольга Малишева назвала топ-10 правил для початківців, які бажають перейти на правильне харчування.

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