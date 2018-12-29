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Знаки Зодіаку, для яких 2019 рік буде дуже вдалим

Lite » Гороскоп 29.12.2018 - 22:40
Знаки Зодіаку, для яких 2019 рік буде дуже вдалим
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Вогненні знаки будуть найщасливішими в 2019-му

Овнам, Левам і Стрільцям найбільше пощастить у 2019 році. Саме власникам цих знаків удача буде сприяти у всіх справах. Особливо можна розраховувати на успіхи в кар'єрних і фінансових питаннях, а також у ділах амурних.

Як кажуть астрологи, Стрільцям і Овнам варто чекати чогось доброго від долі вже в січні-лютому. А ось Левам доведеться потерпіти до серпня. При цьому протягом усього року Овнам слід бути обережними й не вплутуватися в конфлікти. А Стрільці зможуть реалізувати себе у творчості.

Також фахівці кажуть, що вдалим 2019 рік буде для власників таких знаків Зодіаку, як Терези і Водолій. Але їм дуже важливо не упустити удачу і бути уважним до знаків долі. Адже можуть появитися щасливі шанси, вдалі збігу обставин, якісь несподівані пропозиції.

У Тельців і Раків буде спокійний рік, у Козерогів почнеться новий життєвий цикл, а Рибам потрібно бути обережними, так як рік для них буде досить складним.

Нагадаємо, що фахівці назвали сім жіночих імен, які вважаються найщасливішими.

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