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Как и с кем встречать Новый год разным знакам Зодиака

Lite » Гороскоп 31.12.2018 - 16:01
Как и с кем встречать Новый год разным знакам Зодиака
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Астролог рассказала, как встречать самый веселый праздник года разным знакам Зодиака

В новогоднюю ночь Луна прочно устроиться в знаке Скорпиона. А это значит, что семейные посиделки предпочтительнее шумных развлечений.

По словам известного астролога Татьяны Борщ, это особенно актуально для знаков огненной стихии - Овнов, Львов и Стрельцов.

А вот знакам воды - Ракам, Рыбам и Скорпионам - можно расслабиться и провести новогоднюю ночь шумно и с максимальным весельем.

Знакам воздуха - Близнецам, Весам и Водолею - придется, так или иначе, общаться не только с близкими и родственниками, но и с людьми, связанных с ними профессиональными интересами.

А знакам земли - Тельцам, Девам и Козерогам - новогодняя ночь принесет общение с друзьями и приятные сюрпризы от близких людей.

Как и с кем встречать Новый год разным знакам Зодиака

Иллюстративное фото (pexels.com)

Напомним, известный украинский парапсихолог и метафизик Наталия Милагра составила Энергетический прогноз на 2019 год.

Также мы рассказывали вам о знаках Зодиака, для которых грядущий год Желтой Земляной Свиньи будет очень удачным.

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