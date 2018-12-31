Как и с кем встречать Новый год разным знакам Зодиака

Астролог рассказала, как встречать самый веселый праздник года разным знакам Зодиака
В новогоднюю ночь Луна прочно устроиться в знаке Скорпиона. А это значит, что семейные посиделки предпочтительнее шумных развлечений.
По словам известного астролога Татьяны Борщ, это особенно актуально для знаков огненной стихии - Овнов, Львов и Стрельцов.
А вот знакам воды - Ракам, Рыбам и Скорпионам - можно расслабиться и провести новогоднюю ночь шумно и с максимальным весельем.
Знакам воздуха - Близнецам, Весам и Водолею - придется, так или иначе, общаться не только с близкими и родственниками, но и с людьми, связанных с ними профессиональными интересами.
А знакам земли - Тельцам, Девам и Козерогам - новогодняя ночь принесет общение с друзьями и приятные сюрпризы от близких людей.
Иллюстративное фото (pexels.com)
Напомним, известный украинский парапсихолог и метафизик Наталия Милагра составила Энергетический прогноз на 2019 год.
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